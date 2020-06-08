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Британские медики "трубят" о новой эпидемии: Десятки пожилых людей умерли в одиночестве
08 июня 2020, 22:00 • 93 • В мире
Британские медики "трубят" о новой эпидемии - "эпидемии одиночества". Они подчеркнули, что в одном лишь Лондоне за прошедшие три месяца весны умерли десятки пожилых людей, тела которых нашли только через одну-две недели.
Британские медики рассказывают о множестве эпизодов смерти одиноких пожилых людей в период пандемии, тела которых находили в их домах лишь спустя длительные сроки, пишет издание The Guardian.
По мнению многих врачей, коронавирус обнажил проблему уязвимости пенсионеров, которые живут одни и зачастую также не имеют близких. Профессор Мартин Маршалл, возглавляющий Королевский колледж семейных врачей, назвал это явление "эпидемией одиночества".
В одном лишь Лондоне за прошедшие три месяца весны было зафиксировано несколько десятков подобных случаев. Тела умерших в среднем находили лишь через одну-две недели.
Руководитель благотворительной организации Age UK Кэролайн Абрахамс заметила, что на фоне распространения COVID-19 значительно снизилось количество обращений пенсионеров в случае тяжёлых болезней.
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