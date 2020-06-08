Британские медики "трубят" о новой эпидемии: Десятки пожилых людей умерли в одиночестве

Британские медики рассказывают о множестве эпизодов смерти одиноких пожилых людей в период пандемии, тела которых находили в их домах лишь спустя длительные сроки, пишет издание The Guardian.

По мнению многих врачей, коронавирус обнажил проблему уязвимости пенсионеров, которые живут одни и зачастую также не имеют близких. Профессор Мартин Маршалл, возглавляющий Королевский колледж семейных врачей, назвал это явление "эпидемией одиночества".

В одном лишь Лондоне за прошедшие три месяца весны было зафиксировано несколько десятков подобных случаев. Тела умерших в среднем находили лишь через одну-две недели.

Руководитель благотворительной организации Age UK Кэролайн Абрахамс заметила, что на фоне распространения COVID-19 значительно снизилось количество обращений пенсионеров в случае тяжёлых болезней.