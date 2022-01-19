Британские лётчики чуть не разбомбили "Северный поток - 2" - депутат Гончаренко

Депутат Верховной Рады Украины Гончаренко заявил, что лётчики британских ВВС могут "случайно" разбомбить газопровод "Северный поток - 2". Якобы они, поставляя оружие на Украину, специально облетают Германию, "чтобы не сорваться".

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко показал подписчикам своего Telegram-канала карту курса британских военных самолётов, по которому они следуют при поставках оружия с Запада на Украину. Он объяснил, почему этот курс проложен в обход Германии - депутат полагает, что это из-за "Северного потока - 2".

"На самом деле самолёты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный поток - 2" по пути", - заявил парламентарий.

Помимо этого парламентарий пожелал, чтобы самолётам с вооружением для Украины не приходилось летать в обход ФРГ.



Фото: скриншот https://t.me/oleksiihoncharenko Фото: скриншот https://t.me/oleksiihoncharenko

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в Киеве с президентом Украина Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны планируют обсудить проблемы "сдерживания агрессии" России и поддержки Украины со стороны США. Также речь пойдёт о дипломатических усилиях по урегулированию ситуации на Украине.