|
Британские лётчики чуть не разбомбили "Северный поток - 2" - депутат Гончаренко
19 января 2022, 08:40 • 126 • Политика
Депутат Верховной Рады Украины Гончаренко заявил, что лётчики британских ВВС могут "случайно" разбомбить газопровод "Северный поток - 2". Якобы они, поставляя оружие на Украину, специально облетают Германию, "чтобы не сорваться".
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко показал подписчикам своего Telegram-канала карту курса британских военных самолётов, по которому они следуют при поставках оружия с Запада на Украину. Он объяснил, почему этот курс проложен в обход Германии - депутат полагает, что это из-за "Северного потока - 2".
"На самом деле самолёты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный поток - 2" по пути", - заявил парламентарий.
Помимо этого парламентарий пожелал, чтобы самолётам с вооружением для Украины не приходилось летать в обход ФРГ.
Фото: скриншот https://t.me/oleksiihoncharenko
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в Киеве с президентом Украина Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны планируют обсудить проблемы "сдерживания агрессии" России и поддержки Украины со стороны США. Также речь пойдёт о дипломатических усилиях по урегулированию ситуации на Украине.
Подпишитесь на нас
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 января 2022, 16:55
|
12 января 2022, 18:55
|
17 января 2022, 08:35
|
16 января 2022, 14:30
|
13 января 2022, 09:30
|
15 января 2022, 15:10
|
15 января 2022, 01:45