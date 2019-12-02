Британские лейбористы, превращаясь в космополитов, теряют поддержку рабочих

Поддержка партии Джереми Корбина падает в большинстве рабочих районов Англии и Уэльса

В преддверии внеочередных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря лейбористская партия утрачивает поддержку избирателей из рабочего класса; жители традиционных рабочих районов по всей Великобритании стекаются к тори.

Недавний социологический опрос агентства Deltapoll показал: рабочие в основной массе не верят, что лейбористская партия представляет их интересы. За консерваторов готовы голосовать 45% из 1526 опрошенных респондентов из рабочих районов, за лейбористов – только 30%. Либеральным демократам отдают свои симпатии 16% опрошенных, а партии «Брекзит» Найджела Фараджа – лишь 3%.

Результаты опроса, проведенного агентством YouGov, ещё более благоприятны для консерваторов: за них 12 декабря намерены голосовать 47% избирателей из рабочего класса. В последний месяц предпочтения в пользу тори в этой среде выросли на 12%. Социологи прогнозируют, что на выборах 12 декабря консерваторы получат 361 место в парламенте, лейбористы – 20, либерал-демократы – 19. Партия «Брекзит» рискует остаться внепарламентской.

Известный британский философ, выходец из рабочей семьи, профессор Джон Грей пишет в Daily Mail, что одной из ключевых причин бегства от лейбористов их ядерного электората является изменение социального происхождения большинства членов партии: «В 1945 году, когда к власти пришло великое реформаторское правительство Клемента Эттли, около трети лейбористских парламентариев были выходцами из рабочего класса. Сегодня таких меньше четырех процентов» .

Несмотря на то, что лидер лейбористов Джереми Корбин демонстративно носит «неряшливую куртку и кепку», создавая себе имидж пролетария, «миллионы рабочих-лейбористов не доверяют ему и презирают его», – отмечает Джон Грей. В то же время левые из среднего класса признают Корбина «одним из своих». Возможно, здесь сказывается рост в Великобритании численности молодёжи с дипломами о высшем образовании, «ультра-прогрессивными взглядами, тяжелым бременем кредитной задолженности и решительно неопределенными перспективами карьерного роста».

Неожиданно высокие результаты лейбористской партии на парламентских выборах 2017 года были частично «результатом ее громкого обещания отменить плату за обучение студентов», что обошлось государственному бюджету Великобритании в 12 миллиардов фунтов стерлингов. В то же время лейбористы отказались разморозить пособия по социальному обеспечению, нацеливаясь на голоса молодёжи из среднего класса в ущерб тем, кто действительно нуждался в помощи.

Джон Грей называет политику Джереми Корбина популизмом в пользу «малообразованной молодежи, которая поступила в большом количестве в университеты и нахваталась там нереальных взглядов на мир». В представлении этого слоя «ценности, которые продолжают формировать жизнь рабочего класса, являются пережитками прошлого, национальные государства – анахронизмом, а иммиграционный контроль – проявлением расизма».

Иначе говоря, избиратели, на которых сделали ставку британские лейбористы сегодня, – это космополитически настроенная молодёжь, которая считает себя «гражданами глобального мира, а не какой-то конкретной страны». Главным стратегом Корбина является троцкист Шеймас Милн.

На фоне потери лейбористами доверия избирателей из рабочего класса Борис Джонсон получил уникальную возможность привлечь их на сторону тори. Популярность среди рабочих выпускника Оксфорда и Итона Бориса Джонсона основана, прежде всего, на том, что он решительно настроен «выйти из страшного Дня Сурка – незавершенного Брекзита».

Лейбористская партия стала терять поддержку среди избирателей-рабочих с 1997 года, отмечает Клэр Эйнсли, глава британского Фонда Джозефа Раунтри, занимающегося решением проблем бедности в Великобритании. Лейбористов пока ещё поддерживает часть тех, кто столетиями составляли основу рабочего класса Британии, но их число уменьшается, поскольку «четыре из пяти рабочих мест находятся сейчас в сфере услуг». На смену традиционному классу промышленных рабочих идёт «новый рабочий класс», состоящий из людей с низкими доходами, которые работают уборщицами, продавцами, барменами, помощниками преподавателей, поварами, сиделками и т. п. Это многонациональная среда в отличие от традиционного рабочего класса, и численность «нового рабочего класса» продолжает расти.

Сориентировавшись на космополитическую часть молодёжи, лейбористы пренебрегли интересами традиционного слоя рабочих, которые больше всего озабочены притоком мигрантов из стран Евросоюза и потерей рабочих мест. Поэтому против твёрдого настроя Бориса Джонсона на выход из ЕС вкупе с серьёзными социальными программами, которые он наметил, троцкистская риторика утративших связь с британскими низами лейбористов не работает.

Эксперты Фабианского общества (Fabian Society), аналитического центра Лейбористской партии, констатировали, что в течение последних лет поддержка партии Джереми Корбина росла в больших городах и падала в большинстве рабочих районов Англии и Уэльса. Поддержка лейбористов в 63 избирательных округах с преобладанием промышленного рабочего класса заметно снизилась; в то же время в 40 крупных городах, включая Бирмингем, Бристоль, Кардифф, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд, особенно в районах с растущей численностью чернокожих и этнических меньшинств, поддержка лейбористов с 2005 года продолжает увеличиваться.

Исследование Фабианского общества указывает на «напряженность в партии, которая с 2015 года раздирается внутренней борьбой за руководство». Соавтор доклада и заместитель генерального секретаря Fabian Society Оливия Бейли отмечает, «насколько хрупкой стала коалиция лейбористов за десяток с лишним лет».

Выборы 12 декабря покажут, во что обошлась лейбористской партии Джереми Корбина смена ориентации с национального промышленного рабочего класса на «новый рабочий класс», состоящий во многом из иммигрантской молодёжи. Станет также яснее, куда эволюционирует британское общество и какие новые социально-классовые противоречия в нём вызревают.