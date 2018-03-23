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Британские эксперты с опозданием идентифицировали яд, отравивший Скрипаля
23 марта 2018, 03:54 • 134 • Политика
Химики лаборатории в Портон-Дауне определили нервно-паралитическое вещество как комплекс "Новичок".
Спустя неделю после громких обвинений в адрес России в Великобритании объявили о том, что установили, чем был отравлен в Солсбери британский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль. Эксперты военной лаборатории в Портон-Дауне уверены, что это было боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок", заявили в канцелярии британского премьер-министра.
Сообщается, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй уже поделилась этой информацией с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Оба якобы согласились, что не существует никакой другой трактовки, кроме как той, что в отравлении Скрипаля виновна Россия.
Напомним, что пока широкой общественности не было предъявлено ни единого вещественного доказательства причастности России к отравлению в Солсбери. Все, что есть у британской стороны, - это громкие заявления, предположения и спекуляции.
"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что не существует другой трактовки случившегося, кроме как той, по которой ответственность за ЧП несет Россия", - цитирует "РИА Новости" заявление канцелярии британского премьера.
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