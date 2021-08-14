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Британские дипломаты покидают Афганистан "в свете эскалации насилия"
14 августа 2021, 04:55 • 50 • Политика
Сотрудники британского посольства готовятся покинуть Афганистан. Такое решение принято "в свете эскалации насилия", сообщили в Минобороны королевства.
В посольстве, расположенном в городе Кабуле, останется минимум сотрудников, и только те, кто занимает ключевые должности. Они будут оказывать консульские услуги и оформлять визы тем, кому требуется срочно выехать из страны.
Остальные сотрудники дипломатического ведомства, а также граждане Афганистана, которые помогали военным Великобритании, будут эвакуированы. Для этого Лондон направит примерно 600 военных в Кабул.
"Будет дополнительно направлено около 600 военнослужащих в свете эскалации насилия и ухудшения ситуации в сфере безопасности", - сообщило оборонное ведомство Великобритании.
Ранее об эвакуации своих дипломатических работников сообщила Дания. Житель провинции Тахар рассказал о новых законах, которые ввели боевики. Фермеров уже обложили сборами, прохожих на улицах наказывают за содержимое телефонов.
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