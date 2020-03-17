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Британские дипломаты оставили Украину без Донбасса и Крыма

17 марта 2020, 13:35  •  107 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Запад признал, что реальная территория Незалежной существенно меньше, чем это пытается представить Киев
Территория Украины без Крыма и Донбасса – такая карта опубликована на сайте посольства Великобритании в Киеве. На это указал политолог Владимир Корнилов.
Он похвалил британских дипломатов за то, что они сообщают пользователям актуальную информацию. Помимо соответствующих действительности границ Незалежной, на карте приведены прежние названия населенных пунктов, переименованных в период правления Петра Порошенко.
"На карте не признаны переименования Днепропетровска, Стаханова, Кировограда, Красного Луча и др. И даже признание Куива сделано с оговоркой на традиционное "Киев". Так держать!", – написал Корнилов в "Твиттер".
Ранее карту Украины без Крыма показал британский журнал The Economist. Это вызвало ярость в Киеве.

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