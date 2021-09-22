Британские читатели высмеяли потуги Лондона по "делу Скрипалей": "Отвлечение внимания"

В Британии признали, что запрос об экстрадиции из России подозреваемых по "делу Скрипалей" – бесполезен. "Вот вам инструкция, как отвлечь внимание от роста цен на энергоносители и дефицита продуктов питания", - комментируют британские читатели.

В офисе премьер-министра Британии признали, что добиваться от России выдачи "подозреваемых" по "делу Скрипалей" – бесполезно, пишет британская газета Daily Mail. Читатели откровенно выражают сомнения во всей истории с покушением, видя в ней попытку отвлечь внимание от настоящих проблем.

Во вторник 21 сентября полиция Британии предъявила обвинения уже третьему подозреваемому по "делу Скрипалей". В офисе премьера заявили, что будут добиваться экстрадиции, но тут же признали бессмысленность этих попыток.

Как вы знаете, договора об экстрадиции с Россией у нас нет, и, как мы выяснили по другим делам, вроде дела Литвиненко, официальный запрос об экстрадиции по сути бесполезен,

- заявил представитель британского премьера.

По мнению британских читателей, власти страны вытащили эту старую и уже никому не интересную историю, чтобы отвлечь внимание людей от роста цен на энергоносители и дефицита продуктов питания. В комментариях предлагают закончить с этой чепухой и нормализовать отношения с Россией.

Как насчет главарей банд и нелегалов? Может, МИ5 уже займется людьми, которые действительно вредят Великобритании?

- пишет читатель под ником Dannyboy1978.

Вот вам инструкция, как отвлечь внимание от роста цен на энергоносители и дефицита продуктов питания,

- поясняет AD.

Кончайте пропаганду и давайте дружить с русскими!

- призывает MakenoMistake.

Напомним, что речь идёт об инциденте, который произошёл аккурат перед началом Чемпионата мира по футболу 2018. Шпион перебежчик по фамилии Скрипаль и его дочь были отравлены, как утверждает британская сторона, русским суперсмертельным ядом "Новичок". Тем не менее оба выжили, одна на публике их больше никто не видео.

Лондон винит в инциденте "агентов ГРУ" Петрова и Боширова. Сами мужчины выступили в эфире RT и сообщили, что являются бизнесменами, и ни к каким спецслужбам и отравлениям отношения не имеют.