Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали статью, в которой Путина обвиняют в газовом кризисе в Европе. "То есть цены упали с 400 пенсов до 278 всего за день, потому что Путин пообещал больше газа, - но он при этом почему-то плохой, ведь так сказал какой-то американский демократ?" - негодуют британцы.

Президент России Владимир Путин превратил газопровод "Северный поток - 2" в энергетическое оружие, когда пообещал закачать в Европу больше газа, если Брюссель одобрит трубопровод в обход Украины, пишет британская газета Daily Mail. Читатели единогласно обвинили издание во вранье и передёргивании фактов.

Речь идёт о заявлении президента России о готовности увеличить поставки газа в Европу, после которого цена голубого топлива снизилась с 400 пенсов до 274. Тем не менее газета пугает британских читателей, что в 2022 году счета за газ могут подорожать на 800 фунтов стерлингов. В комментариях к материалу читатели напомнили, кто реально несёт ответственность за ситуацию.

То есть цены упали с 400 пенсов до 278 всего за день, потому что Путин пообещал больше газа, - но он при этом почему-то плохой, ведь так сказал какой-то американский демократ?

- возмущается читатель под ником NobbyDazzla68.

Это же не Россия вынудила Великобританию закрывать газохранилища и вкладываться в поставки из ЕС. Не Россия заставила нас закрыть угольные электростанции или угольные шахты. И отказываться от сланцев тоже… Нет, нет и ещё раз нет: все наши трудности - дело наших собственных рук,

- пишет Margay.

Это российский газ. Они могут продавать его по рыночному курсу, а могут и не продавать. Все так топчут за капитализм, пока самих не стукнет,

- добавляет Katherine Neville.

Напомним, что стоимость газа в Европе неуклонно растёт последние несколько месяцев. Виной всему переход Европы на закупку топлива по рыночным ценам. На фоне приближающейся зимы, неблагоприятных погодных условий и отсутствия поставок из США цена на голубое топливо растёт как на дрожжах.