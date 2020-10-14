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Британская разведка раскрыла Зеленскому глаза на продажные СМИ

14 октября 2020, 13:00  •  40 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Президент Украины поддержал предложение агентов МI6
В ходе официального визита в Лондон у главы Незалежной состоялась важная встреча с руководством разведывательного ведомства Великобритании МI6. Это подтвердил сам Владимир Зеленский.
Он опроверг сообщения, что обсуждал в британскими спецслужбами возможность взять под контроль антикоррупционные органы и суды на Украине. Речь, по его словам, шла как раз о СМИ, которые распространяют подобные фейки, потому что работают на внешние силы.
"Они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами",
– поделился Зеленский деталями двухчасовой встречи с британской разведкой в интервью "Украине 24".
Он рассказал, что в МI6 обратили особое внимание, насколько важно Незалежной иметь "независимые СМИ" в период, когда "идет война". Ради этого британская сторона готова сама вкладывать деньги в украинские медиа.
"Они готовы нам помогать, … вместе с Украиной финансировать (независимые СМИ – прим.ред.), чтобы на Украине была информация, отвечающая основному запросу – защите свободы и прав граждан",
- рассказал Зеленский, отметив, что приветствует эту идею.
Визит Зеленского в Великобританию состоялся 7-8 октября. В центре переговоров было усиление военного сотрудничества. Не обошлось без курьезов.
Ранее киевский политолог раскрыл, что собранный на Зеленского компромат позволяет управлять политикой Киева извне.

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