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Британская разведка оперирует информацией не первой свежести

24 января 2022, 16:25  •  217 • Украина
Сообщение, разгоняемое в британской прессе, о том, что бывший депутат Рады и владелец телеканала «НАШ» Евгений Мураев может возглавить новое «пророссийское» правительство Украины, имело бы под собой основания, будь оно озвучено 2 года назад, когда российской политикой на украинском направлении манипулировал Владислав Сурков. У Суркова сложились особые отношения с миллиардером Ринатом Ахметовым, а именно клан Ахметова представляет Мураев – как в политике, так и в информационном пространстве.
Сюжет: Украинский кризис
Суркова «попросили» с насиженного места в феврале 2020 года – именно с тех пор в эфире у Владимира Соловьёва на телеканале «Россия» перестала появляться другая ставленница украинского олигарха – Елена Бондаренко. Не секрет, что Мураева и Бондаренко рассматривали в качестве «альтернативных молодых украинских политиков», на которых, возможно, была бы сделана ставка в случае радикального решения украинского вопроса Россией. Были в этой живой очереди и другие политики (навскидку – Александр Вилкул), но после ухода Суркова, с «ахметовскими» в Москве решено было прекратить всяческие сношения. Таким образом, слух о том, что Мураев, возможно, возглавит переходное украинское правительство, два года назад, как протух.
Это, кстати, не означает, что свято место пустует – если в российских верхах в итоге возобладает точка зрения, что украинскую государственность нужно не сворачивать, а реанимировать, Москве есть, кого предложить Киеву в её спасители – помимо Николая Азарова. В первую очередь, это бывший глава МВД времён Януковича Захарченко. Есть шансы вернуться в большую политику у последнего премьера времён Януковича – Арбузова. Есть и более актуальные кандидатуры – из тех, кто не сбежал из Киева после майдана. Это Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович и Елена Лукаш. Ходили слухи, что предпочтительней всех для Москвы – именно Лукаш, бывший министр юстиции Украины, не входящая в политические альянсы и, по сути, играющая собственную игру (иногда – в паре с политическим Остапом Бендером по фамилии Портнов).
Так или иначе, провальной мнится даже не попытка использовать сбитых лётчиков и героев вчерашних дней на украинском направлении – провальной является сама по себе идея реставрации украинской государственности. Ибо она по своей природе сама по себе – антироссийская. И впору её свернуть – если, конечно, появится шанс.

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