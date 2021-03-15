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Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией

15 марта 2021, 00:35  •  64 • Политика
Переговоры Зеленского и британской стороны могут стать сенсацией. Политтехнолог Марат Баширов не исключил, что британская разведка контролирует войну в Донбассе.
Такое мнение он высказал, комментируя слухи о том, что после разговора британской разведслужбы MI-6 с Банковой Лондон решил внести коррективы в документальный фильм от Bellingcat. Согласно предварительной информации, британцы решили переделать фильм так, чтобы главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, который должен был стать его главной "звездой", лента затронет лишь слегка. В обмен на это замалчивание, как полагает Баширов, Зеленский пошёл на обострение в Донбассе.
Президент Зеленский, оказывается, легко поддаётся шантажу. Что отдал взамен, интересно? Новую войну в Донбассе? - пишет политтехнолог в Telegram.
Скриншот:Telegram/Политджойстик/Politjoystic
Напомним, что ранее выход фильма от скандальной организации Bellingcat, которая, по слухам, активно сотрудничает с британской разведкой, анонсировал украинский журналист Дмитрий Гордон. Фильм, как ожидается, будет посвящён сорванной операции СБУ по задержанию 33 российских сотрудников частного охранного предприятия, которые ранее были задержаны в Белоруссии.
По одной из версий, украинский агент дал "33 богатырям" привлекательный контракт на Ближнем Востоке, чтобы потом по надуманным причинам посадить самолёт на территории Украины. Конечная цель СБУ состояла в том, чтобы привлечь граждан России к ответственности за их якобы участие в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне народных республик. Однако этот план был сорван. Предположительно причиной срыва операции, которую СБУ готовили вместе с американскими спецслужбами, стала утечка информации из администрации президента Украины. Главным подозреваемым оказался глава Офиса президента Андрей Ермак.

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