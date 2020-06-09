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Британская полиция оробела перед протестующими, снесшими памятник работорговцу
09 июня 2020, 00:00 • 32 • Политика
Британская полиция оробела перед протестующими, которые снесли памятник известному английскому парламентарию, меценату и работорговцу Эдварду Колстону в Бристоле. Стражи правопорядка побоялись мешать вандалам, опасаясь беспорядков.
Отметим, что акции протеста, вспыхнувшие после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, перекинулись с территории США на Европу. В Великобритании в минувшие выходные прошло сразу несколько акций, некоторые из них сопровождались актами вандализма. В Лондоне неизвестные нанесли расистские надписи на памятник премьер-министру Уинстону Черчиллю. А в Бристоле свалили памятник Колстону.
Британской полиции было приказано избегать столкновений с протестующими, поэтому она никак не реагировала на проявления агрессии. В Лондоне, к примеру, полицейских забрасывали бутылками и петардами. Правоохранители никак на это не отвечали и, как отмечает телеканал "360", даже спасались бегством.
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