Британская полиция оробела перед протестующими, снесшими памятник работорговцу

Там присутствовали полицейские, они могли отреагировать на происходящее, но руководство на месте приняло решение не вмешиваться. Задержание вылилось бы в столкновения с полицией с серьёзными последствиями, - пояснил глава полиции региона Эйвон и Соммерсет Энди Марш, записав видеообращение.

Отметим, что акции протеста, вспыхнувшие после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, перекинулись с территории США на Европу. В Великобритании в минувшие выходные прошло сразу несколько акций, некоторые из них сопровождались актами вандализма. В Лондоне неизвестные нанесли расистские надписи на памятник премьер-министру Уинстону Черчиллю. А в Бристоле свалили памятник Колстону.

Британской полиции было приказано избегать столкновений с протестующими, поэтому она никак не реагировала на проявления агрессии. В Лондоне, к примеру, полицейских забрасывали бутылками и петардами. Правоохранители никак на это не отвечали и, как отмечает телеканал "360", даже спасались бегством.