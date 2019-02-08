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Британская полиция опознала тело погибшего из обломков самолета на дне Ла-Манша
08 февраля 2019, 06:09 • 51 • В мире
Опознан мужчина, тело которого извлекли из обломков легкомоторного самолета, упавшего в пролив Ла-Манш.
Британская полиция подтвердила, что из затонувшего в Ла-Манше легкомоторного самолета извлечено тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы.
Авария произошла 21 января. Над проливом самолет неожиданно пропал в радаров. СМИ сообщали, что на борту должно было быть как минимум два человека: футболист и пилот. О судьбе последнего пока ничего не сообщается.
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