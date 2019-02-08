Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему умирают мужчины в России
МИД Франции обвинил итальянского вице-премьера в провокации
"Неудобно получилось": Порошенко украл фразу Путина для предвыборного ...
«Время для диалога прошло»: США призвали отказаться от международных переговоров...
Главная / В мире

Британская полиция опознала тело погибшего из обломков самолета на дне Ла-Манша

08 февраля 2019, 06:09  •  51 • В мире
Опознан мужчина, тело которого извлекли из обломков легкомоторного самолета, упавшего в пролив Ла-Манш.
Британская полиция подтвердила, что из затонувшего в Ла-Манше легкомоторного самолета извлечено тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы.
Авария произошла 21 января. Над проливом самолет неожиданно пропал в радаров. СМИ сообщали, что на борту должно было быть как минимум два человека: футболист и пилот. О судьбе последнего пока ничего не сообщается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


51
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 23:39
День северных территорий как день собственноручно отрубленной ноги
08 февраля 2019, 02:54
Где укроется Мадуро: В США строят версии о побеге лидера Венесуэлы
07 февраля 2019, 23:39
МИД Франции обвинил итальянского вице-премьера в провокации
Загрузка...
07 февраля 2019, 23:39
Украинскую конституцию переписали под НАТО
08 февраля 2019, 06:09
"Патриот" не смог: США увидели спасение под "Железным куполом" Израиля
07 февраля 2019, 07:24
В Нидерландах подстрелили велосипедиста во время задержания вооруженного преступника
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 февраля 2019, 02:54
"Следили на 12 автомобилях": Комик и кандидат в президенты Украины Зеленски...
08 февраля 2019, 02:39
«Время для диалога прошло»: США призвали отказаться от международных переговоров по у...
08 февраля 2019, 02:54
Оператор "Северного потока - 2" опасается дискриминации со стороны ЕС
08 февраля 2019, 02:54
"Мы не увидим поспешных действий Франции": Эксперт оценил новую угрозу &quo...
08 февраля 2019, 02:54
Курилы перестали быть "оккупированной территорией"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
06 февраля 2019, 18:24
"Теперь долго ему, горемыке, голодать": Цимбалюк разочаровал украинские СМИ прогнозом о развале России
03 февраля 2019, 12:24
Британские СМИ пали жертвой своей антироссийской пропаганды - эксперт
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Кубу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.