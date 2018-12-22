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Британская полиция исключила "траву ассасинов" как российское оружие для отравления

22 декабря 2018, 13:24  •  115 • В мире
Полиция Соединённого Королевства вынесла заключение о смерти бизнесмена Перепеличного. Лондон подозревал, что его могли отравить сотрудники ГРУ "травой ассасинов". Суд не подтвердил данную версию.
Британские СМИ почти не обратили внимания на итог нашумевшего на их страницах когда-то дела. Лондон расследовал "убийство" российского бизнесмена Александра Перепеличного. Следствие и суд пришли уверенному выводу о том, что он умер по естественным причинам, от остановки сердца.
Как пишет РИА Новости, в ноябре 2012 года Перепеличный, которого подозревали в криминальных связях, переехал в Британию из РФ, но внезапно скончался во время утренней пробежки около своего особняка в Англии. Естественные причины его смерти не вызвали у коронеров никаких сомнений.
Но через два года британские газеты раскопали это дело и напечатали на первых полосах: Перепеличного отравили "травой ассасинов". В его желудке нашли загадочную траву, писали СМИ.
Его супруга сразу же сказала, что это был "щавелевый суп", который она сама готовила, и они ели его всей семьей. Но следствие по делу об "убийстве" возобновили.
Оно длилось четыре года. За это время британские СМИ обвинили множество раз в убийстве Россию, ГРУ и лично Путина.
И вот на этой неделе коронер Николас Хиллиард зачитал в суде заключительный обстоятельный отчет обо всех исследованиях причин смерти Перепеличного. Но заключение было коротким: бизнесмен умер от синдрома внезапной аритмической смерти. Никто не использовал никакую о "траву ассасинов".
Как нас странно, только некоторые британские СМИ написали о "последней точке в этом деле" и то мелким шрифтом на последней странице. Фотографии Перепеличного больше не попали на передовицы изданий.

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