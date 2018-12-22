Британская полиция исключила "траву ассасинов" как российское оружие для отравления

Британские СМИ почти не обратили внимания на итог нашумевшего на их страницах когда-то дела. Лондон расследовал "убийство" российского бизнесмена Александра Перепеличного. Следствие и суд пришли уверенному выводу о том, что он умер по естественным причинам, от остановки сердца.

Как пишет РИА Новости, в ноябре 2012 года Перепеличный, которого подозревали в криминальных связях, переехал в Британию из РФ, но внезапно скончался во время утренней пробежки около своего особняка в Англии. Естественные причины его смерти не вызвали у коронеров никаких сомнений.

Но через два года британские газеты раскопали это дело и напечатали на первых полосах: Перепеличного отравили "травой ассасинов". В его желудке нашли загадочную траву, писали СМИ.

Его супруга сразу же сказала, что это был "щавелевый суп", который она сама готовила, и они ели его всей семьей. Но следствие по делу об "убийстве" возобновили.

Оно длилось четыре года. За это время британские СМИ обвинили множество раз в убийстве Россию, ГРУ и лично Путина.

И вот на этой неделе коронер Николас Хиллиард зачитал в суде заключительный обстоятельный отчет обо всех исследованиях причин смерти Перепеличного. Но заключение было коротким: бизнесмен умер от синдрома внезапной аритмической смерти. Никто не использовал никакую о "траву ассасинов".

Как нас странно, только некоторые британские СМИ написали о "последней точке в этом деле" и то мелким шрифтом на последней странице. Фотографии Перепеличного больше не попали на передовицы изданий.