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Британская «методичка» по борьбе с Россией показывает масштаб войны Запада с Россией - Госдума

24 ноября 2018, 18:54  •  119 • Политика
Хакеры Anonymous обнародовали британскую «методичку» по борьбе с Россией. В Госдуме опубликованные кибервзломщиками материалы назвали доказательством войны Запада против России.
В Госдуме прокомментировали опубликованные хакерами Anonymous документы, среди которых британская «методичка» по методам информационной войны с Россией, а также список участвующих в этой войне «троллей» и расходы на неё. Данные документы вскрывают реальный масштаб войны Запада против России, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Речь идёт о документах о деятельности финансируемого из бюджета Великобритании проекта Integrity Initiative, целью которого является информационная война с Россией. Информацию в общий доступ выложила группа хакеров Anonymous в пятницу, 23 ноября. Среди обнародованных документов есть целая методичка по методам борьбы с Россией в информационном пространстве, а также список активных участников проекта и перечь расходов на их деятельность.
Политик отмечает, что если подлинность документов будет подтверждена, то они будут прямым доказательством того, что Запад ведёт информационную войну против России. Также эти материалы в полной мере раскрывают весь масштаб войны, которая ведётся против России.
«Появление такого рода документов, если они будут подтверждены, будет являться доказательством того, что все предположения, на сей счет высказывавшиеся ранее, обрастают конкретными фактическими данными и дают возможность лучше понимать масштаб войны Запада против РФ», - сказал РИА Новости Новиков.

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