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Британская «методичка» по борьбе с Россией показывает масштаб войны Запада с Россией - Госдума
24 ноября 2018, 18:54 • 119 • Политика
Хакеры Anonymous обнародовали британскую «методичку» по борьбе с Россией. В Госдуме опубликованные кибервзломщиками материалы назвали доказательством войны Запада против России.
В Госдуме прокомментировали опубликованные хакерами Anonymous документы, среди которых британская «методичка» по методам информационной войны с Россией, а также список участвующих в этой войне «троллей» и расходы на неё. Данные документы вскрывают реальный масштаб войны Запада против России, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Речь идёт о документах о деятельности финансируемого из бюджета Великобритании проекта Integrity Initiative, целью которого является информационная война с Россией. Информацию в общий доступ выложила группа хакеров Anonymous в пятницу, 23 ноября. Среди обнародованных документов есть целая методичка по методам борьбы с Россией в информационном пространстве, а также список активных участников проекта и перечь расходов на их деятельность.
Политик отмечает, что если подлинность документов будет подтверждена, то они будут прямым доказательством того, что Запад ведёт информационную войну против России. Также эти материалы в полной мере раскрывают весь масштаб войны, которая ведётся против России.
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