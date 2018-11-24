Британская «методичка» по борьбе с Россией показывает масштаб войны Запада с Россией - Госдума

В Госдуме прокомментировали опубликованные хакерами Anonymous документы, среди которых британская «методичка» по методам информационной войны с Россией, а также список участвующих в этой войне «троллей» и расходы на неё. Данные документы вскрывают реальный масштаб войны Запада против России, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Речь идёт о документах о деятельности финансируемого из бюджета Великобритании проекта Integrity Initiative, целью которого является информационная война с Россией. Информацию в общий доступ выложила группа хакеров Anonymous в пятницу, 23 ноября. Среди обнародованных документов есть целая методичка по методам борьбы с Россией в информационном пространстве, а также список активных участников проекта и перечь расходов на их деятельность.

Политик отмечает, что если подлинность документов будет подтверждена, то они будут прямым доказательством того, что Запад ведёт информационную войну против России. Также эти материалы в полной мере раскрывают весь масштаб войны, которая ведётся против России.