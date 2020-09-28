Британская медиастратегия: о чём говорится в опубликованных Anonymous документах по Сирии

После начала сирийского конфликта власти Великобритании создали разветвлённую медиаинфраструктуру с целью дискредитации официального Дамаска. Подрядчики в лице PR-компаний занимались информационной поддержкой сирийской оппозиции и террористических группировок, формируя их позитивный имидж в западных и арабских СМИ. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные группой Anonymous. Аналитики отмечают, что все предприятия и лица, вовлечённые в эту широкую пропагандистскую кампанию, были прекрасно осведомлены о том, что работают с экстремистами. По мнению экспертов, обнародованные хакерами данные лишь подтверждают, что мейнстримные медиа не стремятся адекватно оценивать конфликты, в которых так или иначе участвуют их правительства.

Хакерская группа Anonymous обнародовала документы частных организаций и британских госорганов, которые свидетельствуют о том, что власти Соединённого Королевства организовали масштабную пропагандистскую кампанию, направленную на медийную поддержку сирийских боевиков.

Как следует из этих материалов, с началом вооружённого конфликта в Сирии в 2011 году Лондон создал разветвлённую инфраструктуру для ведения информационной войны против официального Дамаска.

Основные усилия Великобритании были направлены на формирование в глазах западной и арабской аудиторий положительного образа противников президента Сирии Башара Асада, включая «умеренную вооружённую оппозицию» и террористические группировки.

«Подрывная» деятельность

В рамках масштабной кампании по поддержке так называемой сирийской оппозиции власти Великобритании, в том числе МИД страны, заключили несколько контрактов с такими компаниями, как Innovative Communication & Strategies (InCoStrat), Albany, The Global Strategy Network (TGSN) и Analysis Research Knowledge (ARK).

При этом, как ранее отмечали российские власти, ARK фактически является «частной военной компанией» со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ). Об этом в марте прошлого года в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

По словам дипломата, ARK в 2013—2016 годах занималась финансированием организации «Белые каски», которую активно поддерживают и другие зарубежные спонсоры, включая агентства международного развития Соединённого Королевства — в том числе через проект Tamkine и НПО Integrity Research и Adam Smith International. Документы последнего также опубликовала Anonymous.

Стоит отметить, что ранее о прямом участии государственных органов Великобритании в финансировании «Белых касок» сообщила британская журналистка Ванесса Били. По её подсчётам, за время продолжающегося с 2011 года гражданского конфликта в Сирии боевики получили от Лондона около £200 млн. Деньги Соединённого Королевства, по информации Били, оседали в том числе в казне террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

По данным Минобороны РФ, бандформирования по-прежнему помогают «Белым каскам» снимать многочисленные постановочные видео с целью дискредитации регулярной армии и законного правительства САР.

Напомним, сооснователем «Белых касок» был экс-сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье. В августе 2020 года заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил РИА Новости, что за «гигантские гранты» Ле Мезюрье был готов сфабриковать любые сенсационные материалы.

В ноябре 2019 года тело Ле Мезюрье было обнаружено в саду дома в Стамбуле, где он проживал. Как предполагают в МИД РФ, экс-разведчик был ликвидирован, так как «выработал свой потенциал». Также в Москве не исключают, что британец мог «представить на суд мировой общественности неопровержимые доказательства провокационных действий «Белых касок».

В интересах «революции»

Как говорится в опубликованных Anonymous внутренних документах ARK**, с 2012 года компания реализовала в Сирии «программы» на общую сумму в $66,6 млн. Также сообщается об «уникальных» возможностях организации работать в партнёрстве с правительствами Дании, Нидерландов и Великобритании.

В арабской республике ARK занималась поддержкой оппозиции посредством оказания разнообразных услуг в области медиакоммуникаций и PR. Главным образом нанятая Лондоном компания пыталась представить сирийские незаконные вооружённые формирования (НВФ) как «дисциплинированные и профессиональные военные институты».

Представители террористических формирований САР в городе Эриха

Reuters

© Khalil Ashawi

В частности, ARK курировала коммуникационную стратегию Высшего военного совета Свободной сирийской армии и претворяла в жизнь кампанию по «ребрендингу» вооружённой оппозиции САР. ARK была одной из компаний, которые обучали представителей мятежных сил общению с прессой и помогали организовывать интервью на арабском и английском языках с представителями мейнстримных СМИ, включая корпорацию BBC и британский телеканал Channel 4.

Как говорится в опубликованных Anonymous материалах ARK, помимо этих средств массовой информации, у неё есть «хорошо налаженные контакты» с агентством Reuters, изданиями The Financial Times, The New York Times, The Times, The Guardian, телеканалами CNN, Al Jazeera, Sky News Arabic, Orient TV и Al Arabiya.

Кроме того, ARK управляла аккаунтами «Белых касок» в социальных сетях, популяризируя деятельность этой «правозащитной» организации.

В документах говорится, что с 2012 года на территории Сирии ARK «сотрудничала» в 14 радиостанциями FM-диапазона и 11 журналами, предоставляя аппаратуру и финансирование, а также проводя обучение сотрудников.

Помимо этого, в материалах фирмы говорится, что она «располагает более чем 60 сотрудниками в Турции (большинство из них составляют сирийцы и турки), оказывает прямую поддержку сети из 65 оплачиваемых аффилированных субъектов на территории Сирии, а также поддерживает «непрямую» сеть из более чем 800 контактов в Сирии».

В Сирии ARK работала совместно с компаний TGSN, которую возглавляет Ричард Барретт, бывший глава отдела по борьбе с терроризмом британской секретной разведывательной службы MI6.

Под шефством этих организаций в САР находились 97 видеострингеров, 23 фотографа, 32 научных сотрудника, 19 коучеров, восемь учебных центров и три медиаофиса. Одним из наиболее заметных продуктов TGSN стало пропагандистское бюро «Медиаофис Революционных сил Сирии» (RFS, Revolutionary Forces of Syria Media Office).

Фотография одного из боевиков, которое сделало бюро RFS

© RT

В отчёте независимого информационного портала The Grayzone за 2016 год утверждалось, что RFS предлагало платить одному из сотрудников СМИ (его имя и гражданство не назывались) $17 тыс. в месяц за материалы в поддержку сирийских боевиков.

Отметим, что RT направил запросы в МИД Великобритании и компанию ARK о предоставлении комментариев относительно размещённых Anonymous материалов, однако на момент публикации статьи ответов получено не было.

«Стратегическая коммуникационная поддержка»

Как следует из размещённых Anonymous документов, не последнюю роль в формировании положительного образа НВФ и обелении их деятельности сыграла компания InCoStrat, которая также работала в САР на правительство Соединённого Королевства. Правда, помимо Великобритании, фирма получала деньги ещё от властей США, ОАЭ и нелояльных Асаду сирийских бизнесменов.

InCoStrat выстроила сеть из более чем 1,6 тыс. журналистов и «ключевых влиятельных лиц, проявляющих интерес к Сирии». В своих документах фирма не скрывает, что в САР совместно с другими организациями действовала прежде всего в интересах внешней политики Лондона.

В арабской республике InCoStrat обеспечивала «стратегическую коммуникационную поддержку умеренной вооружённой оппозиции». Наиболее тесные связи она установила с Национальной коалицией сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС), которая при поддержке американских и европейских подрядчиков пыталась сформировать параллельное правительство арабской республики.

В 2014 году InCoStrat способствовала организации интервью BBC с тогдашним главой НКСРОС Ахмадом Джарбой. Кроме того, при посредничестве InCoStrat было организовано общение западных журналистов с членами «Джабхат ан-Нусры».

Также InCoStrat провела кампанию, в рамках которой обсуждалась тема якобы существующих связей между ИГ*** и режимом Башара Асада. Специально подготовленные спикеры дали интервью The New York Times, The Washington Post, CNN, The Guardian, The Times, Buzzfeed, Al-Jazeera, Suriya Al-Sham, Orient и The National.

Как и другие подрядчики британских властей, InCoStrat открывала офисы оппозиционных СМИ. Новые медиапроекты были запущены в САР, в Турции и Иордании. Непосредственно в Сирии компания учредила восемь FM-радиостанций и шесть журналов.

Как следует из документов, на поприще продвижения пропаганды сирийской оппозиции деятельность правительства Великобритании поддерживали в том числе власти США. Так, с началом конфликта Лондон и Вашингтон запустили проект Basma. На пике популярности его арабская страница в Facebook насчитывала более 500 тыс. подписчиков.

В рамках этого американо-британского проекта были подготовлены сотни так называемых медиа-активистов сирийских оппозиционных СМИ, а также более половины стрингеров (9 из 16), услугами которых пользовалась Al-Jazeera.

Боевик «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе

Reuters

© Ammar Abdullah

Правда, как говорится в документах фирмы Albany, эксперимент с Basma в итоге оказался провальным. Платформа утратила свою популярность после утечки в соцсети сообщений из корпоративной электронной почты, в которых говорилось об источниках финансирования. В итоге сайт Basma прекратил своё существование.

Деятельность самой Albany в Сирии мало чем отличалась от миссии других подрядчиков Лондона. В 2011 году фирма способствовала созданию достаточно влиятельной некоммерческой медиа-организации Enab Baladi, оппозиционно настроенной к официальному Дамаску.

Также компания координировала взаимодействие между СМИ и экстремистскими НВФ, причём многие из этих бандформирований были связаны с «Аль-Каидой»**** и сегодня на официальном уровне в США и Европе признаны террористическими организациями.

«Не понесут ответственности»

По словам американского журналиста Бенджамина Нортона, автора опубликованной на ресурсе The Grayzone статьи об обнародованных Anonymous документах, эти материалы позволяют сделать вывод о том, что сирийская политическая оппозиция и незаконные вооружённые формирования фактически контролировались «подрядчиками западных правительств». По его словам, нанятые Лондоном PR-компании решали вопросы, связанные с позиционированием боевиков в медиа-пространстве, вплоть до проработки комментариев для СМИ.

«Это потрясающие документы, потому что они не только показывают, что западные и (некоторые. — RT) арабские СМИ при освещении сирийских событий проявляли сильнейшую предвзятость против правительства и в пользу оппозиции, но и указывают на то, что содержание таких сообщений формировалось и определялось непосредственно подрядчиками западных правительств», — сказал Нортон в интервью RT.

При этом, как подчеркнул журналист, сотрудничавшие с боевиками медиакоммуникационные организации прекрасно осознавали, что работают над улучшением имиджа экстремистов. Нортон отметил, что подрядчики Великобритании и других государств цинично формировали медиареальность, которая бы оправдывала военное вмешательство Запада. Аналогичным образом действовали и западные СМИ, способствуя распространению клеветы и пропаганды.

«То есть даже в их (подрядчиков Великобритании. — RT) собственных внутренних документах признаётся вся циничность их позиции. Там понимали, что не все, с кем они имели дело, были свободолюбивыми сторонниками демократических взглядов», — говорит Нортон.

При этом, как напомнил журналист, критиков политики Запада и действий вооружённой сирийской оппозиции всячески демонизировали, а также «клеймили пропагандистами и лжецами».

По мнению Нортона, Сирии была уготована участь разрушенных войнами Ирака и Ливии, где до сих пор отсутствуют нормально функционирующие институты государственной власти.

Как полагает Бенджамин Нортон, выложив документы, Anonymous показали лишь верхушку айсберга. Собеседник RT уверен, что в настоящее время такие же гибридные войны ведутся против многих неугодных Западу властей — в Венесуэле, Иране, Йемене, Никарагуа.

«К сожалению, история показывает, что западные правительства не понесут какой-то реальной ответственности за совершённые ими преступления... Можно вспомнить войну в Корее, во Вьетнаме... первую войну в Ираке, вторую войну в Ираке... Никого не привлекли к ответственности за обман общественности, за распространение фейковых новостей, дезинформации, пропаганды... Это делается и сейчас, причём с ещё большим размахом — безнаказанность придала им смелости. А социальные сети, новые технологии — всё это сделало такую пропаганду ещё более эффективной», — констатировал Нортон.

Схожей точки зрения придерживается эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов. В беседе с RT он отметил, что опубликованные Anonymous документы в очередной раз доказывают, что Запад, в частности, госструктуры Великобритании, несут прямую ответственность за спонсирование и информационную поддержку террористических группировок в Сирии.

Пуск ракеты из самодельной мортиры сирийских бандформирований

© Saleh Mahmoud Laila/Anadolu Agency/Getty Images

«Запад не устраивала независимая политика Асада. Как только в Сирии вспыхнул конфликт, сразу же появились силы, готовые не только поставлять оппозиции оружие, но и действовать в медийном пространстве, информационно помогая даже террористическим формированиям. И на это практически никто не обращал внимания», — пояснил Вавилов.

Однако, как считает эксперт, кампания по дискредитации официального правительства САР не добилась поставленных целей, несмотря на огромные инвестиции. Аналитик напомнил, что в итоге мировая общественность всё равно узнала о подлинной сущности «Белых касок», сейчас разоблачаются и другие прозападные структуры подобного толка.

Как заявил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, благодаря размещённым Anonymous материалам лишний раз можно убедиться в том, что крупнейшие западные СМИ не стремятся адекватно оценивать конфликты, в которые вовлечены их правительства.

«Если говорить конкретно о Великобритании, то тут даже без разоблачений со стороны Anonymous понятно, что крупнейшие СМИ Соединённого Королевства транслируют позицию МИД и силовых структур. Это касается и создания в медиапространстве позитивного образа сирийских повстанцев, которые в большинстве своём на самом деле являлись представителями радикальных и террористических организаций», — считает Фельдман.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** RT подтвердить подлинность документов не может.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.