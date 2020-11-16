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Британская королева озадачила странной брошью: Полита кровью?
16 ноября 2020, 11:25 • 65 • В мире
Не так давно королева Великобритании Елизавета II, нарушив самоизоляцию, приняла участие в публичных мероприятиях. При этом на её костюме заметили загадочную чёрно-красную брошь странной формы - в виде цветов мака. Оказалось, в Британии этот цветок считается символом трагедий войны, поскольку любит расти на земле, политой кровью убитых.
В честь Дня памяти павших воинов, который ежегодно отмечается в Британии в начале ноября, королева Елизавета появилась на публике в строгом траурном наряде, а довершала образ необычная брошь. Многие сразу прозвали её "пулевые отверстия": красные цветки с чёрными серединками действительно напоминают раны от пуль.
Оказывается, у Дня памяти павших воинов в Британии есть ещё одно, народное название - День маков. Оно связано с давней традицией, введённой ещё Генрихом V, - прикалывать к пиджаку или платью бутоньерку в виде цветка красного мака.
Согласно старинному преданию, маки обычно растут на земле, которая была щедро орошена кровью погибших или раненых воинов. Да и сам цветок своим внешним видом напоминает пятно крови, а чёрная серединка - пулевое отверстие.
На груди Елизаветы II было сразу пять таких цветков, тем самым королева, видимо, хотела выразить своё особое отношение к памяти всех погибших в войнах британцев.
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