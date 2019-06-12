Британская группа Radiohead оставила ни с чем хакеров, укравших их секретные записи песен

О необычном криминально-музыкальном происшествии сообщило издание The Guardian. Выяснилось, что посредством взлома некие хакеры выкрали у группы Radiohead их записи.

Длятся они аж 18 часов, и сделаны в 1997 году во время записи альбома OK Computer. Эти материалы были секретом группы, и не предполагалось, что они когда-либо попадут в открытый доступ. Однако хакеры пригрозили опубликовать их, потребовав большое вознаграждение в обмен на возвращение песен.

Однако Йорк не растерялся и сам опубликовал записи. Их можно будет слушать бесплатно в течение 18 дней, после чего купить. Все вырученные средства группа намерена перечислить экологической организации.