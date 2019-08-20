Британская армия развернула Русский фронт и официально начала боевые действия - политолог

В британской армии создали новый дивизион численностью 14,5 тысячи человек. Его главной задачей стала гибридная война против России и антироссийская пропаганда.

"Нам необходимо развивать наше асимметричное преимущество и концентрировать усилия на организации разведывательной и информационно-оперативной деятельности, на ведении войн в киберпространстве, на электронных войнах и нетрадиционных методах ведения войн", - заявил, представляя новое подразделение, командующий сухопутными силами Британии генерал-лейтенант Айван Джонсон.

Как обратил внимание политолог Владимир Корнилов, официальные сайты королевских ВС Великобритании пишут, что киберармия уже находится на передовой борьбы с противником. Таким образом, Лондон официально признаёт, что ведёт боевые действия против России — пока в виртуальном пространстве.

Штаб Русского фронта разместился на авиабазе в Апэйвоне, в 20 минутах от секретной лаборатории "Портон-Даун" и в непосредственной близости от Солсбери.

"В задачи нового формирования входят психологические и информационные операции в виртуальном пространстве. Причем особый упор делается на социальные сети. Так что ждите вскоре британских "дочерей офицеров", рассказывающих на ломаном русском о том, что "в Крыму не все однозначно", - пишет Корнилов в статье для РИА Новости.

Он также отмечает, что фактически британцы создали "фабрики троллей", в использовании которых обвиняли Россию.

Отметим, британским налогоплательщикам объяснили необходимость создания нового дивизиона противодействием "фейковым новостям". При этом в качестве примера "фейка" привели сообщения о бесчинствах британских солдат на учениях в Хорватии. При этом подробные сообщения очевидцев и доказательства публиковали хорватские СМИ, а командование британской армии признало факт неподобающего поведения солдат и принесло извинения. Пятеро военнослужащих были признаны виновными в бесчинствах и оштрафованы судом.