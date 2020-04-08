Британка заставила одним средним пальцем "выть от смеха" бизнесмена

Ошибка с эмодзи превратила пожилую британку Бренду Бойд в звезду соцсетей. Подробности сообщает Daily Mail.

Женщина поблагодарила в Twitter местных чиновников за оперативность с ответом по вывозу мусора. Однако вместо смайлика с поднятым вверх большим пальцем опубликовала эмодзи со средним пальцем.

Онлайн-собеседник уточнил, тот ли эмодзи отправила женщина, что хотела. И та явно смутилась, извинилась, объяснив, что "могла надеть не те очки", а потому и опубликовать оскорбительный жест. Собеседник же признался, что смеялся до слёз над её ответом.

Публикация переписки быстро стала вирусной. Один из бизнесменов - хозяин BBC Breakfast Dan Walker - тоже поделился этой перепиской в своих социальных сетях и даже признался у себя в Instagram, что эта история с ошибочно опубликованным пальцем "заставила его выть от смеха".