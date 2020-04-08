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Британка заставила одним средним пальцем "выть от смеха" бизнесмена
08 апреля 2020, 19:35 • 38 • В мире
Жительница Великобритании по ошибке в ответ отправила чиновникам в соцсети эмодзи не с тем пальцем - вместо большого показала средний. Один из бизнесменов позже признался в Instagram, что это "заставило его выть от смеха".
Ошибка с эмодзи превратила пожилую британку Бренду Бойд в звезду соцсетей. Подробности сообщает Daily Mail.
Женщина поблагодарила в Twitter местных чиновников за оперативность с ответом по вывозу мусора. Однако вместо смайлика с поднятым вверх большим пальцем опубликовала эмодзи со средним пальцем.
Онлайн-собеседник уточнил, тот ли эмодзи отправила женщина, что хотела. И та явно смутилась, извинилась, объяснив, что "могла надеть не те очки", а потому и опубликовать оскорбительный жест. Собеседник же признался, что смеялся до слёз над её ответом.
Публикация переписки быстро стала вирусной. Один из бизнесменов - хозяин BBC Breakfast Dan Walker - тоже поделился этой перепиской в своих социальных сетях и даже признался у себя в Instagram, что эта история с ошибочно опубликованным пальцем "заставила его выть от смеха".
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