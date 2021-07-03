Британка взяла посла Украины на слабо в прямом эфире

Британская телеведущая Кейт Гаррауэй в прямом эфире утреннего шоу в присутствии посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко сравнила карту на футболках сборной Украины с "грязным пятном". Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что дипломату было слабо назвать ведущую в ответ украинофобкой и крикнуть в лицо националистический лозунг.

В преддверии матча сборных Англии и Украины в четвертьфинале Евро-2020 британская телеведущая Кейт Гаррауэй в прямом эфире утреннего шоу Good Morning Britain фактически взяла на слабо посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Журналистка сравнила контур карты с Крымом на футболках сборной Украины с "грязным пятном". И украинский дипломат её даже не одёрнул. Да и ноту протеста в адрес Лондона из Киева никто не послал.

Украина проглотила обидное для любой суверенной страны сравнение. Молча проглотила. Лишь в соцсетях украинские болельщики посчитали заявление британки "унижением" и "оскорблением".

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём авторском Telegram-канале тоже обратил внимание на столь угодливое для дипломата суверенной страны поведение. В частности, сенатор подчеркнул, что "степень беспринципности украинских политиков уступает только степени их угодливости по отношению к странам Запада".

Как вариант для Пристайко - можно было бы назвать телеведущую, сравнившую карту с Крымом с "грязным пятном", украинофобкой и крикнуть ей прямо в лицо лозунг украинских националистов про славу и героев. "Что вы... Никогда. Слабо", - приходит к выводу Пушков.

"Западные журналисты могут издеваться и троллить представителей Киева как хотят, те будут только угодливо улыбаться в ответ, - продолжил сенатор свою мысль. - Никакого всплеска незалежности, никакой дерзости, никаких гневных протестов от них ждать не следует…".