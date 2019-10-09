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Британка до самой смерти хранила не докуренную Черчиллем сигару
09 октября 2019, 08:54 • 77 • В мире
Женщина, работавшая билетёром театра "Колизеум", нашла не докуренную Уинстоном Черчиллем сигару. Она хранила её до самой смерти в специальном контейнере.
В Великобритании выставили на аукцион не докуренную Черчиллем сигару. История появления этого предмета проста: её подобрала билетёр лондонского театра "Колизеум", куда туда в 1953 году приехал премьер-министр страны Уинстон Черчилль вместе с супругой.
Позднее женщина написала в резиденцию премьера письмо с просьбой разрешить ей поделиться историей о своей находке. Тогда из ведомства почти сразу пришёл положительный ответ за подписью личного секретаря премьера: Черчилль не возражает против огласки.
Внучатый племянник билетёра пояснил, что бабушка бережно хранила сигару до самой смерти в специальном контейнере, передаёт The Daily Telegraph.
Теперь же письмо и сигару почти 70-летней давности выставили на торги. Предметы будут проданы на аукционе Hansons в английском графстве Дербишир уже в конце этого года.
С них ожидается выручить около 6000 фунтов стерлингов, или 478 тысяч рублей.
Два года назад аналогичный лот ушёл с молотка за 12 тысяч долларов. Тогда продавалась недокуренная сигара Черчилля, выброшенная в парижском аэропорту Ле Бурже.
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