Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Михеев ЖЕСТКО о "толерантности" Европы и цветных браках! Студия не мож...
Пора надевать белое и чистое: Президент США пригрозил миру непредставимым оружие...
Песков назвал "рецидивом старого" доклад в Сенате США о вмешательстве Кремля в в...
Отважный грызун дал отпор: Видео борьбы за жизнь покоряет соцсети
Главная / В мире

Британка до самой смерти хранила не докуренную Черчиллем сигару

09 октября 2019, 08:54  •  77 • В мире
Женщина, работавшая билетёром театра "Колизеум", нашла не докуренную Уинстоном Черчиллем сигару. Она хранила её до самой смерти в специальном контейнере.
В Великобритании выставили на аукцион не докуренную Черчиллем сигару. История появления этого предмета проста: её подобрала билетёр лондонского театра "Колизеум", куда туда в 1953 году приехал премьер-министр страны Уинстон Черчилль вместе с супругой.
Позднее женщина написала в резиденцию премьера письмо с просьбой разрешить ей поделиться историей о своей находке. Тогда из ведомства почти сразу пришёл положительный ответ за подписью личного секретаря премьера: Черчилль не возражает против огласки.
Внучатый племянник билетёра пояснил, что бабушка бережно хранила сигару до самой смерти в специальном контейнере, передаёт The Daily Telegraph.
Теперь же письмо и сигару почти 70-летней давности выставили на торги. Предметы будут проданы на аукционе Hansons в английском графстве Дербишир уже в конце этого года.
С них ожидается выручить около 6000 фунтов стерлингов, или 478 тысяч рублей.
Два года назад аналогичный лот ушёл с молотка за 12 тысяч долларов. Тогда продавалась недокуренная сигара Черчилля, выброшенная в парижском аэропорту Ле Бурже.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 08:54
Пора надевать белое и чистое: Президент США пригрозил миру непредставимым оружием
09 октября 2019, 02:24
Англо-американский бизнес с нацистами
09 октября 2019, 08:39
«Сотрудничество в ключевых областях»: в ЕС призвали усилить взаимодействие с РФ в рамках программы «Северное измерение»
09 октября 2019, 08:54
Обман превратил пижамы в "смирительные": Американка изобрела способ угомонить детей
08 октября 2019, 19:54
"Как любой нормальный родитель": Шарлиз Терон превращает приемного сына в "принцессу"
09 октября 2019, 08:54
Экономная красотка увеличила ягодицы на дому, после чего впала в кому
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 10:39
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
08 октября 2019, 02:12
Пашинский всё
05 октября 2019, 13:39
На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
05 октября 2019, 13:39
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
02 октября 2019, 11:09
Палубные Су-33 не смогут дать фору даже F/A-18C. Что происходит с авиакрылом «Адмирала Кузнецова»?
03 октября 2019, 09:39
Наталья Панченко: «Шансов выжить у них не было»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.