Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона

В посольстве России в Лондоне ответили на вступление в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях Великобритании. В российском представительстве заявили о недопустимости подобных действий и намекнули на ответные шаги Москвы.

Посольство напомнило британским политикам, что прокуратура и суд России являются независимой ветвью российской власти и осуществляют свою деятельность на основе закона. Попытки заставить следователей и судей осуществлять свою деятельность с оглядкой на санкции других государств, которые к тому же являются политически мотивированными, вызывают особое возмущение, подчеркнули в российском представительстве.

Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании, - цитирует ТАСС заявление представителя посольства России.

Напомним, что 6 июля Британия ввела персональные санкции против главы СК Александра Бастрыкина, а также ещё 24 граждан России. Все они так или иначе связаны с российскими правоохранительными органами. Депутат Государственной думы РФ Антон Морозов заявлял, что санкционные меры Лондона против граждан России, которые якобы нарушили права человека, выглядят смехотворными и не будут иметь какого-либо практического применения, пишет Nation News.