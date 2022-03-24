|
Британию унизили на саммите НАТО: Борису Джонсону не подали руки
24 марта 2022, 17:30 • 700 • Политика
Премьер Британии Борис Джонсон оказался в одиночестве на саммите НАТО. Лидеры стран приветствовали друг друга, но игнорировали британского премьера.
На саммите НАТО унизили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Пока все участники встречи улыбались и пожимали друг другу руки, глава британского правительства ходил одинокий и растерянный.
Инцидент попал на видео и был опубликован в Сети. На кадрах видно, как Борис Джонсон переминается с ноги на ногу и суёт свои руки то в карманы пиджака, то в карманы брюк. При этом окружающие его будто бы не замечают и весело приветствуют друг друга.
- прокомментировал видео политолог Руслан Осташко в своём Telegram-канале.
Напомним, что саммит НАТО проходит сегодня в Брюсселе. На него съехались первые лица стран - участниц альянса. Анонсированы важные заявления.
Подпишитесь на нас
700
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 марта 2022, 16:20
|
24 марта 2022, 09:55
|
18 марта 2022, 18:15
|
19 марта 2022, 08:15
|
20 марта 2022, 18:40
|
23 марта 2022, 09:25
|
18 марта 2022, 18:15