Британию унизили на саммите НАТО: Борису Джонсону не подали руки

Премьер Британии Борис Джонсон оказался в одиночестве на саммите НАТО. Лидеры стран приветствовали друг друга, но игнорировали британского премьера.

На саммите НАТО унизили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Пока все участники встречи улыбались и пожимали друг другу руки, глава британского правительства ходил одинокий и растерянный.

Инцидент попал на видео и был опубликован в Сети. На кадрах видно, как Борис Джонсон переминается с ноги на ногу и суёт свои руки то в карманы пиджака, то в карманы брюк. При этом окружающие его будто бы не замечают и весело приветствуют друг друга.

Одинокий Борис Джонсон на саммите НАТО. Все пожимают друг другу руки, здороваются, а на премьер-министра Британии забили,

- прокомментировал видео политолог Руслан Осташко в своём Telegram-канале.

Напомним, что саммит НАТО проходит сегодня в Брюсселе. На него съехались первые лица стран - участниц альянса. Анонсированы важные заявления.