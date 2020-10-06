Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал заву...
Главная / Политика

Британию призвали учиться у Прибалтики сдерживанию России

06 октября 2020, 15:15  •  47 • Политика
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Вильнюс, Рига и Таллин смогли вырваться из-под влияния Москвы
Пока власти Великобритании только обещают жестко реагировать на события в Белоруссии, три маленькие страны – Литва, Латвия и Эстония – предпринимают конкретные шаги. Лондону и членам ЕС стоит поучиться у них, как противостоять влиянию России, считает эксперт Аналитического центра по внешней политике в Лондоне Сара Куликан.
Она полагает, что санкции ЕС против главы Белоруссии Александра Лукашенко не были приняты из-за того, что Москва дала четкий предупреждающий сигнал зависимым от нее европейским странам типа Кипра.
Еще раньше у Лондона не получилось остановить отмывание российских денег в Великобритании, Берлин поддержал строительство российского газопровода "Северный поток-2" – они объясняли это экономической целесообразностью. На этом фоне нужно посмотреть на пример Прибалтики, подчеркивает Куликан.
Так, еще в 2014 г. прибалтийские республики получали весь газ из России. Но после истории с Украиной они начали диверсифицировать поставки, и сейчас Литва покупает в РФ всего 37% газа, Латвия и Эстония снизили импорт до 50%, передает The Spectator. Европе нужно у них учиться сдерживанию влияния Кремля, настаивает британский эксперт.
Ранее Лондон призвал западные страны воспользоваться его стратегией политической войны с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
06 октября 2020, 01:30
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
06 октября 2020, 03:20
"Если бы не вы, мы бы пили "Баварское": Гурнов анекдотом объяснил суть армяно-азербайджанской войны
06 октября 2020, 01:30
Отзыв армянского посла из Тель-Авива вскрыл "грязную игру" Израиля
06 октября 2020, 08:50
Опыт "зачистки" Карабаха применят в Донбассе? Украинский эксперт раскрыл планы Киева
06 октября 2020, 05:10
Секретные переговоры Путина и Клинтона: Президента подвели американизмы
06 октября 2020, 12:30
Неудобная правда с ОЗХО всплыла в СБ ООН: Небензя застыдил западных коллег
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2020, 16:40
Скандал на Украине: Ан-26 разбился из-за того, что пропускал борт с сыном командующего ВВС?
30 сентября 2020, 23:35
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премьера
01 октября 2020, 20:40
Оскорбивший русских депутат вышел из себя, когда узнал о победе Путина на Украине
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
04 октября 2020, 17:25
Соловьёв показал "ответку" Зеленскому за дерзость с Лукашенко: Больше не Украина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.