Британию призвали учиться у Прибалтики сдерживанию России

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Вильнюс, Рига и Таллин смогли вырваться из-под влияния Москвы

Пока власти Великобритании только обещают жестко реагировать на события в Белоруссии, три маленькие страны – Литва, Латвия и Эстония – предпринимают конкретные шаги. Лондону и членам ЕС стоит поучиться у них, как противостоять влиянию России, считает эксперт Аналитического центра по внешней политике в Лондоне Сара Куликан.

Она полагает, что санкции ЕС против главы Белоруссии Александра Лукашенко не были приняты из-за того, что Москва дала четкий предупреждающий сигнал зависимым от нее европейским странам типа Кипра.

Еще раньше у Лондона не получилось остановить отмывание российских денег в Великобритании, Берлин поддержал строительство российского газопровода "Северный поток-2" – они объясняли это экономической целесообразностью. На этом фоне нужно посмотреть на пример Прибалтики, подчеркивает Куликан.

Так, еще в 2014 г. прибалтийские республики получали весь газ из России. Но после истории с Украиной они начали диверсифицировать поставки, и сейчас Литва покупает в РФ всего 37% газа, Латвия и Эстония снизили импорт до 50%, передает The Spectator. Европе нужно у них учиться сдерживанию влияния Кремля, настаивает британский эксперт.

Ранее Лондон призвал западные страны воспользоваться его стратегией политической войны с Россией.