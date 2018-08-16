Британию пристыдили за страх перед «арктической войной» с Россией

Российские дипломаты отметили, что территория Арктики должна рассматриваться «как пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия в интересах всех государств».

Спекуляции вокруг Арктики, раздуваемые британской прессой, не способствуют конструктивному диалогу. На это указали российские дипломаты, комментируя выдержки из доклада оборонного комитета палаты общин «По тонкому льду: британская оборона в Арктике».

В посольстве РФ в Британии отмечают, что идея милитаризации Арктики в Великобритании гипертрофирована. В частности, указывают представители дипмиссии, Россию представляют как угрозу Великобритании на арктическом фланге и за счет этого продвигают идею наращивания военных сил.

Однако данный регион необходимо расценивать «как пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия в интересах всех государств».

При этом британская сторона отказывается соглашаться с этой позицией, что «противоречит существующим международным нормам и подрывает колоссальную работу, проделанную в рамках Арктического совета, в котором Великобритания является наблюдателем».

Дипломаты призвали британских журналистов не раздувать мнимой проблемы, подпевая «тем, кому не терпится бряцать оружием и в этой части земного шара». Великобритании, напротив, стоит увидеть «внушительные торгово-экономические и инфраструктурные перспективы взаимодействия в Арктике», говорится в сообщении дипмиссии, передает RT.