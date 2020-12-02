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Британию накрыла лихорадка: В лесу бесследно "исчез" снайпер. Русские пожали плечами
02 декабря 2020, 10:35 • 188 • В мире
Британию накрыла настоящая лихорадка - в Сети безуспешно пытаются "найти" снайпера английской разведки, "исчезнувшего" в лесу. Речь идёт о фотографии-головоломке, которая стала вирусной в Соединённом Королевстве. Русские лишь пожимают плечами: военного на картинке они находят за секунду.
Издание Daily Star поместило любопытный снимок. На первый взгляд, на фото нет ничего, кроме деревьев, мха и травы - обычного лесного пейзажа.
Но портал утверждает, что там "спрятался" замаскированный военный, а именно солдат британской разведывательной службы. Он якобы настолько слился с местностью, что найти его невозможно.
Заинтригованные британцы проводят часы над фотографией, но мало кому удаётся разглядеть неприметную фигурку. Восхищённые подданные Елизаветы II комментируют задачку в соцсетях: "Идеально слился, я еле нашла".
Фото: www.dailystar.co.uk
Правда, у русских головоломка интереса не вызвала: подавляющее большинство наших соотечественников находит снайпера с первого же взгляда. Остаётся только гадать почему: либо у нас лучше зрение, либо мы более внимательны к деталям. А может быть, способность видеть то, что скрыто от других, просто заложена в русских генетически.
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