Британию накрыла лихорадка: В лесу бесследно "исчез" снайпер. Русские пожали плечами

Издание Daily Star поместило любопытный снимок. На первый взгляд, на фото нет ничего, кроме деревьев, мха и травы - обычного лесного пейзажа.

Но портал утверждает, что там "спрятался" замаскированный военный, а именно солдат британской разведывательной службы. Он якобы настолько слился с местностью, что найти его невозможно.

Заинтригованные британцы проводят часы над фотографией, но мало кому удаётся разглядеть неприметную фигурку. Восхищённые подданные Елизаветы II комментируют задачку в соцсетях: "Идеально слился, я еле нашла".

Фото: www.dailystar.co.uk

Правда, у русских головоломка интереса не вызвала: подавляющее большинство наших соотечественников находит снайпера с первого же взгляда. Остаётся только гадать почему: либо у нас лучше зрение, либо мы более внимательны к деталям. А может быть, способность видеть то, что скрыто от других, просто заложена в русских генетически.