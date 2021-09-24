Британию накрыл энергетический кризис

Рост цен на газ и электричество грозит резким подорожанием продовольствия

В Великобритании разразился энергетический кризис. Снижение объема ветровой генерации из-за безветренной погоды, рекордный скачок цен на газ и попытки затормозить пуск «Северного потока-2» вызвали бурный рост цен на электроэнергию.

«Бедные британские домохозяйства столкнутся с кризисом стоимости жизни этой зимой и следующей весной, учитывая что основное социальное пособие сокращается на 20 фунтов стерлингов в неделю, а стоимость продуктов питания и счета за электроэнергию будут расти еще на несколько сотен фунтов в год в условиях резкого сокращения доходов», – пишет Financial Times.

Согласно расчётам этого издания, рост стоимости жизни сильнее всего ударит по беднейшим семьям, поскольку они, скорее всего, получив так называемый «универсальный кредит» (пособие для самых бедных) и другие льготы, направят большую долю своих доходов на продукты питания, газ и электричество.

Энергетический кризис отразился на всей британской промышленности. 22 сентября об остановке работы из-за рекордных цен на газ объявили две британские энергокомпании, Avro Energy и Green Supplier. Первая обслуживала 580 тысяч домохозяйств, вторая – 250 тысяч. Общее количество домохозяйств в стране, пострадавших от волны банкротств энергетических компаний, приблизилось к полутора миллионам. В компании Green Supplier заявляют: «Рекордные оптовые цены на энергию приводят к тому, что ее стоимость превышает предельный уровень. Это означает, что Green, как и все другие поставщики энергии, продает энергию потребителям себе в убыток». Ранее с рынка ушли компании PFP Energy и Money Plus Energy, обслуживавшие около 100 тысяч домохозяйств.

По данным аналитической компании ICIS, в Великобритании цена за мегаватт-час с начала августа выросла почти в 3 раза, а с сентября 2020 года – почти в 7 раз, до €331. В пиковые часы биржевая цена за мегаватт-час поднималась до £2,5 тысячи, сообщает MarketWatch.

Министр энергетики Великобритании Квази Квартенг, выступая в Палате общин, сообщил, что власти уже готовят чрезвычайные меры на случай «непредвиденных обстоятельств».

Ещё одна проблема: мясная промышленность Соединенного Королевства столкнулась с острой нехваткой необходимого ей углекислого газа после того, как рост цен на газ побудил американскую компанию CF Industries приостановить производство углекислоты на двух крупных британских заводах производящих удобрения.

В Великобритании закрылись несколько заводов по производству сухого льда, в супермаркетах возник дефицит замороженных продуктов, в первую очередь мяса. У некоторых британских мясоперерабатывающих заводов запасы сухого льда закончатся через несколько дней, что приведёт к остановке производства.

Кризис, который переживает Великобритания на фоне слабой работы ветряных электростанций в безветренный сентябрь и резко подорожавшего газа, обострило прекращение подачи электроэнергии из Франции, пишет Bloomberg. А Франция – крупнейший поставщик электроэнергии в Соединенное Королевство. Поставки электроэнергии идут по дну Ла Манша через два кабеля. Один из них, IFA-1, пострадал при пожаре и возобновит работу не ранее середины октября. Второй кабель не поврежден, но по нему поступает лишь тысяча мегаватт энергии – вдвое меньше, чем по первому.

Если поставки электричества из Франции не будут восстановлены в полном объеме, зимой британцы столкнутся с отключением электроэнергии.

Financial Times сообщает, что крупнейшие энергетические компании Великобритании потребовали от правительства создания «плохого банка» (badbank), куда должны быть закачаны несколько миллиардов фунтов для спасения отрасли и обеспечения электроэнергией миллионов домохозяйств. «Плохой банк» обычно создается государством во время кризиса, туда переводятся средства, необходимые для стабилизации той или иной отрасли, которые впоследствии списываются. Иными словами, речь идет о национализации убытков энергетического сектора.

Причиной роста цен на газ и электроэнергию Bloomberg называет также «ужесточение Евросоюзом климатической политики». MarketWatch добавляет к этому волну жары, которая нарушила работу ветряков, отсутствие поставок из США из-за разрушения ураганами НПЗ и нехватку поставок газа из России.

Форсирование так называемого энергетического перехода поставило энергетику Великобритании в критическую зависимость от погодных условий. Холодная зима истощила запасы газа в подземных хранилищах Европы, и перед новым отопительным сезоном объемы запасов снизились до минимального уровня за пять лет. Установившийся штиль в морях, омывающих север Европы, к середине сентября сократил долю выработки электроэнергии ветряными станциями Великобритании до 4,9% при среднегодовом показателе за 2020 год в 18%.

Британский национальный оператор электросетей National Grid ESO уже обещал покрыть расходы трех оставшихся в стране угольных компаний, лишь бы те нарастили производство электроэнергии.

Нельзя сбрасывать со счетов и новый механизм ценообразования на голубое топливо, введенный Евросоюзом. Традиционно цены на газ были привязаны к котировкам нефти, но европейские власти настояли на том, чтобы стоимость газа формировалась по биржевому принципу независимо от ситуации на нефтяном рынке.

Энергетический кризис угрожает не только Соединенному Королевству. Старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн грозит: если ситуация не улучшится, во многих странах Европы может не хватить газа даже для отопления жилых домов. Кроме того, рост цен на электричество ведёт к резкому подорожанию продовольствия и удобрений, предупреждает Bloomberg.

Будучи не в состоянии повлиять на силы природы, но и не желая отказываться от «энергетического перехода», депутаты Европарламента призвали Европейскую комиссию «немедленно начать расследование в отношении потенциальных рыночных манипуляций “Газпрома”, которые могли привести к росту цен на газ в Европе». Похожими обвинениями в адрес России напичкана и британская пресса. А тот факт, что Россия скрупулезно выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, во внимание не принимается.

В этих условиях спасти Европу может лишь ускорение ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».