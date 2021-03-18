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Британия заставит Украину бороться с Россией
18 марта 2021, 12:55 • 130 • Политика
Вместо Вашингтона роль главного противника Москвы берет на себя Лондон
Даже при желании властям Украины не удастся соскочить с антироссийских рельсов. Ей этого не позволят западные спонсоры. В то время, как Евросоюз все больше настраивается на восстановление отношений с Россией, а США заняты внутренними проблемами, подталкивать Киев к противостоянию с Москвой будет Лондон. В этом убежден украинский политолог Александр Кочетков.
Он назвал несколько причин, по которым Великобритания намерена помогать Незалежной бороться с РФ.
Вот поэтому Украину упомянули в стратегическом обзоре "Глобальная Британия в конкурентную эпоху", то есть в новой стратегии политики безопасности Лондона, где, в частности, отмечено, что Великобритания будет "помогать развивать и усиливать ВСУ".
"С помощью Британии Украина заставит Россию захлебнуться",
– делает вывод Кочетков на сайте "Главреда".
Новая стратегия Соединенного Королевства была опубликована накануне. В ней, в частности, говорится о намерении наращивать ядерный арсенал. По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, это решение имеет "прогнивший базис".
Ранее Москва сделала официальное представление Лондону в связи откровенной антироссийской кампанией в СМИ.
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