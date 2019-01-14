Британия запуталась, кто для неё опаснее – Россия или Китай

Великобритания всё более ясно даёт понять, что имеет в настоящее время лишь двух основных противников – Россию и Китай. Политики и специалисты на Западе вообще очень любят обсуждать, кто кого победит, если будет война

Автор:

Кучер Егор

Подобные заявления в СМИ мы слышим почти в ежедневном режиме, и именно так работает западная пропаганда, которая круглосуточно транслирует в общество понятия «враг» и «война» вкупе с упоминанием России. Дошло до того, что эта машина уже не знает, кто является наибольшей угрозой, но зато точно знает, что надо бояться.

Телеканал «Царьград» уже неоднократно обращал внимание на антироссийскую и даже русофобскую западную пропаганду, рассказывал о её принципах, тезаурусе и главное – политических целях. Большинство жителей России не читают сплошь западную прессу, хотя многим очевидно, что против нашей страны ведётся тотальная информационная война. И целью этой пропаганды во многом является само западное общество, у которого формируют «правильное» представление о России.

Некоторые журналисты с упоением придаются рассмотрению деталей новейшего российского гиперзвукового оружия и пугают им несчастных британцев, немцев, французов. Некоторые же идут дальше и говорят о политических мотивах, объявляют Россию врагом, объясняют, почему её надо ненавидеть. Словом, идёт колоссальное нагнетание ситуации.

Британские СМИ в очередной раз говорят о войне, однако теперь к врагам уже добавлен и Китай. При этом стандартные методички для журналистов не очень хорошо объясняют, за что именно следует ненавидеть Поднебесную, однако её боятся не меньше, чем Россию. От этого произошла путаница и Запад уже просто не знает, кто страшнее – Москва или Пекин.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: plavevski/shutterstock.com

Между Россией и Китаем

Как пишет 11 января влиятельный британский консервативный журнал Spectrator, сегодня в британском обществе обостряется спор о том, какая из этих двух стран представляет наибольшую угрозу для западного образа жизни. Возникает также вопрос о том, насколько Британия сегодня способна правильно оценить ситуацию.

Для того, чтобы сразу осознать уровень и суть западной пропаганды, приведём цитату из статьи: