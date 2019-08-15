Британия запретила экспорт подводной техники в Россию из страха за свои кабели

Новые меры контроля за экспортом подводных аппаратов и технологий вступают в силу 14 августа. Решение об ужесточении контроля вызвано тем, что Россия якобы "может получать доступ к подводным кабелям и повреждать их", - говорится в заявлении.

"Подобные действия несут угрозу безопасности Соединённого Королевства", - утверждают авторы документа.

Ранее сообщалось, что Великобритания вводит дополнительный контроль товаров и технологий двойного назначения в отношении подводных аппаратов. В соответствии с решением запрещается экспорт и передача товаров программного обеспечения и технологий для разработки, производства или использования такой техники в случае, если она предназначена для России.

Как говорится в поправке к указу 2008 года, регулирующему экспорт стратегических товаров Великобритании в другие страны, под ограничения подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты, оборудование и компоненты. Список включает в себя подводные системы видения и связи, осветительные и акустические системы, двигатели для подводных аппаратов.

Такие изменения якобы вызваны разработкой Россией "нетрадиционных средств ведения войны", утверждают авторы. По новым мерам контроля любой экспорт такой техники в Россию без предоставления "соответствующей лицензии" будет запрещён, писал RT.