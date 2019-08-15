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Британия запретила экспорт подводной техники в Россию из страха за свои кабели
15 августа 2019, 15:54 • 96 • Политика
Великобритания запретила поставки подводных погружаемых аппаратов и сопутствующей техники в Россию из-за возможной "угрозы работе подводных кабелей" со стороны РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте британского управления по контролю за экспортом.
Новые меры контроля за экспортом подводных аппаратов и технологий вступают в силу 14 августа. Решение об ужесточении контроля вызвано тем, что Россия якобы "может получать доступ к подводным кабелям и повреждать их", - говорится в заявлении.
"Подобные действия несут угрозу безопасности Соединённого Королевства", - утверждают авторы документа.
Ранее сообщалось, что Великобритания вводит дополнительный контроль товаров и технологий двойного назначения в отношении подводных аппаратов. В соответствии с решением запрещается экспорт и передача товаров программного обеспечения и технологий для разработки, производства или использования такой техники в случае, если она предназначена для России.
Как говорится в поправке к указу 2008 года, регулирующему экспорт стратегических товаров Великобритании в другие страны, под ограничения подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты, оборудование и компоненты. Список включает в себя подводные системы видения и связи, осветительные и акустические системы, двигатели для подводных аппаратов.
Такие изменения якобы вызваны разработкой Россией "нетрадиционных средств ведения войны", утверждают авторы. По новым мерам контроля любой экспорт такой техники в Россию без предоставления "соответствующей лицензии" будет запрещён, писал RT.
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