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Британия заморозила популярные у российских олигархов инвестиционные визы

06 декабря 2018, 10:24  •  147 • Политика
Великобритания заморозила выдачу инвестиционных виз, которые, как уточняют в Лондоне, особо популярны у российских и китайских бизнесменов. Эти визы позволяли быстро и просто получить британское гражданство в обмен на вложения в экономику страны.
Великобритания приостановила выдачу инвестиционных виз, перекрыв таким образом российским бизнесменам возможность быстро и просто получить британское гражданство.
Министерство внутренних дел Соединенного Королевства объявило, что визовая программа для инвесторов приостановлена перед проведением реформ, направленных на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью. От бизнесменов, обратившихся за инвестиционными визами, потребуют аудит финансовых и деловых интересов. Предполагается, что теперь в объем инвестиций, необходимых для участия в программе, не будут включать государственные облигации.
Британские инвестиционные визы позволяли гражданам, которые вложили не менее 2 млн фунтов стерлингов в британскую экономику. Программа не распространялась на граждан европейской экономической зоны и Швейцарии.
Приостановка виз затронет людей по всему миру, но прежде всего эта мера направлена против российских олигархов, пишет Bloomberg. Англия долгое время была особенно привлекательной для богатых граждан России в качестве места для безопасного и стабильного места ведения бизнеса, сохранения своих капиталов и воспитания детей.
За последние 10 лет инвестиционные визы, позволяющие получить постоянный вид на жительство через 2-5 лет, получили более 3000 человек, больше половины из них были выходцами из России и Китая.
«Мы не собираемся терпеть людей, которые играют не по правилам и злоупотребляют системой. Новые правила будут гарантировать, что только настоящие инвесторы, которые намерены поддерживать британские предприятия, смогут воспользоваться программой», - цитирует Bloomberg министра иммиграции Кэролайн Нукс.

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