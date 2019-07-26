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Британия закроет от России экспорт подводных технологий из-за "нетрадиционных средств ведения войны"

26 июля 2019, 11:39  •  39 • Политика
Великобритания вводит дополнительный контроль товаров и технологий двойного назначения в отношении подводных аппаратов, в соответствии с которым запрещается экспорт и передача товаров программного обеспечения и технологий для разработки, производства или использования такой техники в случае, если она предназначена для России.
Как говорится в поправке к указу 2008 года, регулирующему экспорт стратегических товаров Великобритании в другие страны, под ограничения подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты, оборудование и компоненты. Список включает в себя подводные системы видения и связи, осветительные и акустические системы, двигатели для подводных аппаратов.
Как следует из пояснительной записки к поправке, новые меры вводятся для уменьшения рисков для национальной безопасности Британии, "учитывая подводные средства в распоряжении правительства России".
Такие изменения якобы вызваны разработкой Россией "нетрадиционных средств ведения войны", утверждают авторы. По новым мерам контроля любой экспорт такой техники в Россию без предоставления "соответствующей лицензии" будет запрещён, пишет RT.

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