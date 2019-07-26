Британия закроет от России экспорт подводных технологий из-за "нетрадиционных средств ведения войны"

Как говорится в поправке к указу 2008 года, регулирующему экспорт стратегических товаров Великобритании в другие страны, под ограничения подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты, оборудование и компоненты. Список включает в себя подводные системы видения и связи, осветительные и акустические системы, двигатели для подводных аппаратов.

Как следует из пояснительной записки к поправке, новые меры вводятся для уменьшения рисков для национальной безопасности Британии, "учитывая подводные средства в распоряжении правительства России".

Такие изменения якобы вызваны разработкой Россией "нетрадиционных средств ведения войны", утверждают авторы. По новым мерам контроля любой экспорт такой техники в Россию без предоставления "соответствующей лицензии" будет запрещён, пишет RT.