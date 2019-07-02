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Британия выделит Украине более $11 млн на поддержку независимых СМИ

02 июля 2019, 15:24  •  62 • Украина
Великобритания выделит Украине £9 млн ($11,4 млн) на поддержку независимых средств массовой информации, сообщает МИД Соединённого Королевства.
 
AFP
 

Как ожидается, замглавы Форин Офис Тарик Ахмад объявит об этом во вторник, 2 июля, в Канаде на конференции по проведению реформ на Украине.

«Сегодня я могу объявить, что мы также активизируем нашу поддержку независимых СМИ на Украине с помощью нового проекта стоимостью £9 млн, который укрепит сопротивляемость общества дезинформации и поможет повысить подотчётность правительства за счёт развития независимых источников информации», — говорится в тексте выступления.

В ведомстве также отметили, что Лондон намерен в 2020 году в общей сложности выделить £37 млн ($47 млн) на поддержку реформ на Украине.

Ранее RT выяснил, что США планируют обучать украинцев «свободной и независимой» журналистике. Отдел по делам прессы, образования и культуры американского посольства в Киеве объявил открытый конкурс на получение гранта среди некоммерческих неправительственных организаций.

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