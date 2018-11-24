Британия выделила £11 млн на защиту Украины от «иностранной агрессии»

Великобритания потратит £11 млн на защиту Украины от «иностранной агрессии». Об этом говорится в отчёте Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018-2019 год, с которым ознакомился RT.

Как отмечается в отчёте, обнародованном британским правительством, Соединённое Королевство содействует подготовке личного состава ВСУ в оборонительном ключе.

Реализацией программы занимается МИД Британии, Департамент международного развития, Министерство обороны, Национальное криминальное агентство и Государственное управление Великобритании по налогам и таможенным сборам.

При этом в документе указывается, что Лондон активизировал поддержку Киева после кризиса в 2014 году.

«Великобритания оказывает помощь Украине в защите от иностранной агрессии и сохранении её территориальной целостности, содействуя подготовке личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) в оборонительном ключе, не ведущем к эскалации конфликта, включая боевую подготовку пехоты и обучение в области тылового обеспечения и медицинской помощи», — говорится в отчёте.

По мнению заместителя директора Национального института развития современной идеологии, политолога Игоря Шатрова, за попытками помочь Киеву скрываются намерения Великобритании «ударить» по России.

«Никакая Украина в этом случае Британию не интересует, важна нестабильность в России. Поэтому Лондон ищет повод, чтобы вложить деньги в государство, где происходит хаос. И этим поводом является конфликт в Донбассе», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Британия планирует направить на Украину дополнительных военных и корабль ВМС.

Подробнее — в материале RT.