Британия враньем и подкупом сеет ненависть к России среди испанцев и немцев - документы

Хакеры «Анонимус» (Anonymous) опубликовали новую порцию документов, проливающих свет на активность британских спецслужб в европейских странах. На этот раз подборка секретных бумаг касается того, как правительство Ее Величества сеет недоверие и ненависть к России сразу в трех странах - Греции, Испании и Германии.

Отметим, что данная операция носит кодовое название Integrity Initiative. В своем сообщении хакеры «Анонимус» отмечают, что, несмотря на оживленный интерес к обнародованной ими информации касательно антироссийской операции британских разведчиков, реакции со стороны властных органов европейских государств до сих пор не последовало.

«Потому мы продолжим делать достоянием общественности документы Integrity Initiative до тех пор, пока наше требование провести открытое и тщательное расследование данной активности на общеевропейском уровне не будет исполнено», - отмечают хакеры.

Свежая подборка «утекших» к хакерам документов разоблачает сразу несколько начинаний британских разведчиков. К примеру, оказалось, что их действия сейчас направлены не только против России, но также и против собственных соотечественников. Так, британские спецслужбы ведут активную кампанию по очернению одного из лидеров Лейбористской партии Соединенного Королевства Джереми Корбина. Основной площадкой для его дискредитации выступает таблоид Sunday Times.

Чтобы посеять раздор между испанским политическим истеблишментом и Россией, британцы решили обвинить последнюю в активной поддержке независимости Каталонии. Для этого была запущена массивная кампания в СМИ и даже сфабрикованы некоторые подложные «доказательства».

В Германии британские разведчики действовали методом прямого подкупа. Там представители общественности, стремящиеся вбить клин между Берлином и Москвой, получали на руки по тысяче фунтов за подготовку антироссийских материалов и участие в соответствующих семинарах.

Что касается Греции, то ее граждан британцы убеждают, что Россия пытается манипулировать ими с помощью косовского фактора. Не все европейские государства готовы поддержать независимость данного государственного образования, и, по мнению британской секретной службы, это нуждается в корректировке. В Греции идея признания независимости Косова непопулярна, так как даст другим странам повод признать независимость также еще и Турецкой Республики Северного Кипра. Со своей стороны, британцы пытаются убедить греков, что признание независимости Косова - это совершенно особый случай, который никак не способен впоследствии ударить по национальным интересам их собственной страны.

Подробней с новой подборкой материалов «Анонимус» вы можете ознакомиться на соответствующем ресурсе.