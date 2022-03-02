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Британия возвращается к пиратству? Королевство пригрозило задержанием русских кораблей

02 марта 2022, 04:15  •  30 • Политика
Власти Великобритании наделили себя полномочиями задерживать русские суда. Под угрозой нефтяной танкер, который должен вскоре войти в порт в Шотландии.
Власти Великобритании вводят новые санкции, предусматривающие задержание русских кораблей. Судам, так или иначе связанным с Россией, запретят заходить в порты Соединенного королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление британского МИД.
"Запрет распространяется на все суда, которые принадлежат или управляются кем-то, связанным с Россией. Власти получат полномочия их задерживать", — говорится в заявлении дипломатов.
Новые санкции напоминают пиратство, ведь при задержании груз русского корабля фактически перейдет под британский контроль. Сейчас под угрозой находится нефтяной танкер NS Champion, которым управляет русская компания "Совкомфлот". По данным газеты The Gurdian, в ближайшее время судно должно пришвартоваться в шотландском порту. Пока что местные власти не могут отказать экипажу в заходе в док.
Действия британских властей связаны со спецоперацией России на Украине. В Кремле заявили, что оккупация украинских земель исключена. Удары русских войск направлены только на демилитаризацию и денацификацию Киева. После этого Европа и США стали вводить санкции.

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