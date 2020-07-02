Британия вновь признала Гуайдо президентом Венесуэлы, лишь бы не отдавать стране золото

Лондонский суд признал главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом этой страны и лишил законного главу государства Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, которое хранится в Банке Англии. Об этом говорится в решении Высокого суда Лондона по иску Центрального банка Венесуэлы, требующему вернуть золотые слитки стоимостью более миллиарда долларов.

"Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Её Величества безоговорочно признаёт Гуайдо в качестве президента Венесуэлы", - сказал британский судья.

Венесуэла уже несколько лет пытается получить назад принадлежащее ей золото весом в 31 тонну, которое было неосмотрительно положено на хранение в Банк Англии. Британия ещё в 2018 году отказалась отдавать золото из-за "опасений", что президент Венесуэлы Николас Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных интересах.

А в 2019 лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом страны, получив признание США и их стран-сателлитов. Однако попытка госпереворота завершилась провалом, и Николас Мадуро по-прежнему руководит Венесуэлой, а "признанный" Хуан Гуайдо остался без поддержки и союзников. Тем не менее теперь его используют как повод, чтобы не отдавать Венесуэле её собственность.