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Британия вновь признала Гуайдо президентом Венесуэлы, лишь бы не отдавать стране золото
02 июля 2020, 20:00 • 55 • Политика
Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы, чтобы не отдавать хранящееся в Банке Англии золото. "Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Её Величества безоговорочно признаёт Гуайдо в качестве президента Венесуэлы", - заявил судья.
Лондонский суд признал главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом этой страны и лишил законного главу государства Николаса Мадуро доступа к венесуэльскому золоту, которое хранится в Банке Англии. Об этом говорится в решении Высокого суда Лондона по иску Центрального банка Венесуэлы, требующему вернуть золотые слитки стоимостью более миллиарда долларов.
Венесуэла уже несколько лет пытается получить назад принадлежащее ей золото весом в 31 тонну, которое было неосмотрительно положено на хранение в Банк Англии. Британия ещё в 2018 году отказалась отдавать золото из-за "опасений", что президент Венесуэлы Николас Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных интересах.
А в 2019 лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом страны, получив признание США и их стран-сателлитов. Однако попытка госпереворота завершилась провалом, и Николас Мадуро по-прежнему руководит Венесуэлой, а "признанный" Хуан Гуайдо остался без поддержки и союзников. Тем не менее теперь его используют как повод, чтобы не отдавать Венесуэле её собственность.
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