Британия внезапно передумала поставлять Украине комплектующие для десантно-штурмовых катеров

Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр», об этом в своём Facebook заявил бывший советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском». В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идёт, в том числе, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр».Как написал Бирюков, ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водомёты на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских (патрульных катеров — ред.) „Рапторов‟ водомёты они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес — это ничего личного», — заявил экс-советник.Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приёмке.«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?» — задался вопросом Бирюков.Первый катер типа «Кентавр» спустили на воду в сентябре 2018 года. Как заявлял на тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, эти корабли «полностью соответствуют лучшим мировым образцам». Они вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулемётами и гранатомётами, способны развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.