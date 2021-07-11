Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Окружат города и откроют огонь по нелояльному населению
Главная / Украина

Британия внезапно передумала поставлять Украине комплектующие для десантно-штурмовых катеров

11 июля 2021, 07:45  •  142 • Украина

Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр», об этом в своём Facebook заявил бывший советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском». В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идёт, в том числе, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр».

Как написал Бирюков, ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».

«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водомёты на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских (патрульных катеров — ред.) „Рапторов‟ водомёты они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес — это ничего личного», — заявил экс-советник.

Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приёмке.

«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?» — задался вопросом Бирюков.

Первый катер типа «Кентавр» спустили на воду в сентябре 2018 года. Как заявлял на тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, эти корабли «полностью соответствуют лучшим мировым образцам». Они вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулемётами и гранатомётами, способны развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






142
Источник
Похожие новости
10 июля 2021, 07:00
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
08 июля 2021, 17:25
Вашингтон устами госсекретаря США Энтони Блинкена озвучил ультиматум Владимиру Зеленскому
09 июля 2021, 04:25
«Внутри +44, там ад!» — Гордон пришёл в ужас от состояния украинских поездов
09 июля 2021, 02:35
«Хуже уже некуда. Это уже край»: Тимошенко не считает Украину суверенным государством
08 июля 2021, 19:15
Украина против «Северного потока-2»: Киев желает лишить Европу поставок российского газа по низким ценам
09 июля 2021, 00:45
Ликвидация Молдовы стоит 56 миллионов евро
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2021, 10:15
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
08 июля 2021, 05:30
"Пробивает дно": Украинцы по-своему оценили провокации в Чёрном море
07 июля 2021, 02:56
"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Донбассу
05 июля 2021, 10:35
"Самый лучший президент": Путин стал кумиром миллионов американцев
09 июля 2021, 02:35
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
05 июля 2021, 06:55
Ложь родом из США в шести фото: "Запад, который мы заслужили"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.