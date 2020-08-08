Британия вмешивается в вопросы финансирования ядерных разработок в США • 19 • Аналитика

Как пишет «Гардиан», Великобритания лоббирует в Конгрессе США поддержку перспективной термоядерной боевой части W93 для баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ) D5 «Трайдент-2», утверждая, что она имеет решающее значение для «будущего НАТО как ядерного альянса». На самом деле мотивация британского правительства куда более эгоистична: речь о ядерном будущем самой Британии.





Что такое W93

Два слова о том, что такое W93. Изначально у американцев, неспособных сейчас производить ядерное оружие вообще, в планах после восстановления (ожидаемого, но сдвигающегося вправо по шкале времени постепенно) этой цепочки технологий и производств, было производить так называемый единый ряд взаимозаменяемых специальных боевых частей (СБЧ) и боевых блоков (ББ) — Interoperable Warheads IW1, IW2 и IW3. Взаимозаменяемых между БРПЛ и МБР, разумеется, а не вообще (боезаряд для МБР на КР не подойдет никак, например). Вскоре, как говорилось в одном не очень приличном анекдоте, "концепция изменилась". Причем произошло это потому, очевидно, что разработка взаимозаменяемых зарядов оказалась неосуществимой.



Сначала вместо одной из IW была анонсирована модернизация W87, затем W88, а недавно появилась информация о "новой", но при этом "разработанной на основе одного из старых проектов" W93, предназначенной для БРПЛ D5 и ее будущей замены. Производить все это предполагалось темпом не более 80 единиц в год с начала, а потом уже середины 30-х годов. И похоже, что не только сроки поставленные не выполнят, но и объемы: уже открыто говорят о том. что хорошо бы выйти на половину от этой цифры. В общем, пока все эти разговоры о новых зарядах имеют сугубо теоретический характер, что не мешает кипеть вокруг этой темы битвам в военно-политическом закулисье Америки. И вот, получается, и Англии тоже.



Письмецо в конверте, погоди, не рви…

В письме, опубликованном газетой "Гардиан", министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Конгресс поддержать выделение средств на первоначальные расходы на разработку концепции W93 (то есть пока речь даже о стадии НИР, переводя на наш язык, не идет). Письмо отправлено еще весной, но информация просочилась только сейчас. "Гардиан" считает, что оно втягивает Великобританию в политические дебаты в США, натравливая администрацию Трампа на многих демократов и группы контроля над вооружениями по поводу того, необходима ли вообще эта программа W93.



Программа будет стоить 14 миллиардов долларов, а в реальности наверняка намного больше, тут уж, как водится, "собачка во время пути" не просто могла, а обязана подрасти… в цене. ВМС США уже имеют два типа ББ на выбор для своих БРПЛ "Трайдент-2": W88 и W76-1. И еще есть подвергнутая вивисекции W76-2, где от термоядерной части оставили весогабаритные макеты, и заряд выдает только 6,5 кт от своего плутониевого запала, но этих зарядов всего ничего — не больше нескольких десятков.



Тесное сотрудничество по W93 ставит под сомнение подлинную независимость британского ядерного сдерживающего фактора — британский парламент впервые услышал об этом, когда американские официальные лица случайно раскрыли участие Британии в этой теме в феврале этого года.



Ядерная «незалежность» Британии весьма специфична

Хотя не очень понятно, о какой вообще независимости ядерного оружия Соединенного Королевства может идти речь, учитывая то, что БРПЛ D5 арендуются у США, причем не конкретные ракеты, а любые в оговоренном количестве. Причем обслуживаются они в США. Но раньше заряды у британцев были все же своей разработки, хотя и сделаны они были зачастую на основе информации, полученной из Штатов.



Договор о взаимной обороне между США и Британией (1958 г.) позволяет им обмениваться технической информацией; передавать друг другу необходимые для производства боеголовок ядерные материалы; Великобритания имеет доступ к проектам американских ядерных боезарядов, хотя ответственность за создание и поддержание их боеспособности лежит на британском Управлении по ядерному оружию. В 2004 г. срок действия соглашения был продлен на 10 лет, а в 2014 г. соглашение вновь было продлено на 10 лет. Передавая Конгрессу текст поправки к нему, президент США Обама в обращении к конгрессу указал, что "поправка продлевает на 10 лет (до 31 декабря 2024 г.) положения Соглашения 1958 г., которые позволяют осуществлять передачу секретной информации, касающейся ядерного оружия; ядерной технологии и ядерной информации, подпадающей под режим действия контроля; материалов и оборудования, необходимых для разработки планов обороны; подготовку кадров; оценку боеспособности потенциального противника; разработку систем доставки; проведение НИОКР работ в области ядерных реакторов военного назначения". Но сами поправки не разглашались, хотя обе страны и уверяют, что текст не противоречит их обязательствам по ДНЯО.



Разработайте нам заряды, а то мы не можем!

Великобритания устами своего министра также поддерживает усилия администрации США по началу работы над W93 и ее запрос в размере 53 млн. долл. в бюджете на 2021 год. Причем раньше планировалось сделать запрос по этому вопросу позже. Кое-кто пытается продавить достаточно спорную по своей нужности (как считают в США) программу до выборов, потому что новая администрация, если она будет, наверняка прикроет эту лавочку. Или пересмотрит сроки и объемы в "худшую" сторону. "Это трудные времена, но крайне важно, чтобы мы продемонстрировали трансатлантическое единство и солидарность в этот трудный период", — написал Уоллес членам Комитетов по делам ВС Конгресса и Сената.



Финансирование Конгрессом в 2021 году программы W93 обеспечит нам дальнейшее углубление уникальных ядерных отношений между нашими двумя странами, что позволит Соединенному Королевству обеспечить безопасное и гарантированное непрерывное сдерживание на море на десятилетия вперед.

Британское вмешательство происходит, когда первоначальное финансирование этой работы висит на волоске. Он был одобрен Комитетами по делам ВС обеих палат, но подкомитет по энергетике и водоснабжению (а его мнение в ядерных вопросах в Конгрессе одно из решающих) в прошлом месяце заветировал эту тему.



Великобритания настаивает на том, что ее ядерное сдерживание является автономным, но обе страны используют одни и те же ракеты и координируют работу над зарядами и ББ. Нынешняя британская боеголовка для D5, она же и единственная, оставшаяся у бывшей "владычицы морей", Trident, Holbrook, очень похожа на боеголовку W76, и размерами, и мощностью — там порядка 80-100 кт, у W76-1 тоже 100 кт. И "обрезок" от Holbrook тоже похож по мощности на W76-2 — 5 кт. Да и почерпнули эту неумную и опасную идею американцы у британцев: создать ББ особо малой мощности для БРПЛ для компенсации своей немощи в тактическом/нестратегическом ядерном оружии и средствах доставки. Ожидается, что американская и британская версии W93 также будут очень похожи друг на друга и сам блок будет почти идентичен. Сами британцы, похоже, не в состоянии разработать новый заряд, как неспособны разработать свой истребитель или танк, вот и надеются за заокеанские "бывшие колонии". А когда те вдруг не хотят делать за бриттов их работу, пытаются их простимулировать.



Наглость — второе счастье

При этом сотрудники на Капитолийском холме пребывают в некотором шоке: они заявили "Гардиан", что не могут припомнить такого прямого вмешательства Великобритании в американские дебаты по ядерному оружию. Ну да, это же не виртуальное вмешательство "хакеров Путина" в выборы, в результате чего Америке выбрали Трампа. Это совсем другое, понимать надо! Ну, представьте себе, скажем, Минск, который бы какое-то там свое мнение по вопросам финансирования какой-то ракетно-ядерной программы ВС РФ высказывал, или даже Пекин? Не можете себе такое представить? Доплаты за риск, сложность и ответственность для лётчиков, подводников, разведчиков, ракетчиков



В своем письме комитетам Конгресса Уоллес писал, что «ваша поддержка программы W93 в этом бюджетном цикле имеет решающее значение для успеха нашей программы замены боеголовок и для долгосрочной жизнеспособности ядерного сдерживания Великобритании и, следовательно, будущего НАТО как ядерного альянса». При чем тут НАТО, решительно непонятно. США, при всех своих огромных проблемах, не останутся без ядерного оружия в среднесрочной перспективе, да и производство они, пусть и поздно ("рано" тут ожидать не стоит), но восстановят в какой-то мере. Не похоже, что и Франция утратит возможности разрабатывать и производить заряды. Так что альянс НАТО останется ядерным. Вот останется ли таковой Британия — это вопрос. И министр обороны страны-приживалки (или прилипалы около американской акулы) беззастенчиво пытается въехать на чужом горбу в ядерный рай.



А нужно ли оно вообще?

Сам запрос на финансирование W93 в США вызывает массу сомнений в нужности. Потому что оба типа боезарядов для D5 уже или прошли модернизацию (W76) или пройдут (W88) в ближайшее время, и замена им, в общем, пока не актуальна.



"Это избыток сверх избытка, — сказал Кингстон Рейф, директор по политике разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями. — У нас уже есть две боеголовки для БРПЛ. W76 только что прошла через серьезную программу модернизации и продления сроков эксплуатации (у нас это называется ПСЭ, у американцев — LEP. — Авт.) и способна служить и в начале 2040-х годов, а W88 это ожидает».



«США могут продолжать оказывать помощь британцам, не торопясь с разработкой ненужной новой конструкции, да еще и за по меньшей мере 14 млрд. долл., которая дублирует одну из имеющихся боеголовок», — добавил Рейф.



Схожие точки зрения высказываются и другими экспертами в данной области в США, многие из которых также указывают на опасность подобного поведения для Договора о нераспространении ядерного оружия, то есть ДНЯО. А то ведь, опасаются эти люди, и русские могут начать делиться информацией чувствительного характера со своими друзьями и союзниками.



Александра Белл, бывший сотрудник Госдепартамента, а ныне старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, заявила, что особые отношения США и Великобритании продемонстрировали большую солидарность в продвижении новых вооружений, чем в контроле над вооружениями. «Великобритания заметно отстает, когда речь заходит о решительной поддержке продления СНВ-3, но в то же время она чувствует себя комфортно, прямо говоря членам Конгресса, что они должны делать с нашими собственными планами модернизации, — сказала Белл. — По-моему, это, по меньшей мере, странно». В общем, в США от британской наглости повыпадали в осадок даже записные сторонники "особых отношений в ядерной сфере" между этими странами.



По данным МО США, W76-1 останется (если не врут) жизнеспособна до 2045 года, а британская боеголовка, как ожидается, продержится до конца 2030-х годов, поэтому нет никакой срочной технической необходимости в замене. Не говоря уж о том, будет ли сама разработка успешной. Но вот освоение средств на этой программе точно будет успешным, вот кто-то и торопится очень. А то вдруг придут новые метлы к власти и денежки-то переметут кучками от чужих друзей в корпорациях к своим! Как пишет «Гардиан», Великобритания лоббирует в Конгрессе США поддержку перспективной термоядерной боевой части W93 для баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ) D5 «Трайдент-2», утверждая, что она имеет решающее значение для «будущего НАТО как ядерного альянса». На самом деле мотивация британского правительства куда более эгоистична: речь о ядерном будущем самой Британии.Два слова о том, что такое W93. Изначально у американцев, неспособных сейчас производить ядерное оружие вообще, в планах после восстановления (ожидаемого, но сдвигающегося вправо по шкале времени постепенно) этой цепочки технологий и производств, было производить так называемый единый ряд взаимозаменяемых специальных боевых частей (СБЧ) и боевых блоков (ББ) — Interoperable Warheads IW1, IW2 и IW3. Взаимозаменяемых между БРПЛ и МБР, разумеется, а не вообще (боезаряд для МБР на КР не подойдет никак, например). Вскоре, как говорилось в одном не очень приличном анекдоте, "концепция изменилась". Причем произошло это потому, очевидно, что разработка взаимозаменяемых зарядов оказалась неосуществимой.Сначала вместо одной из IW была анонсирована модернизация W87, затем W88, а недавно появилась информация о "новой", но при этом "разработанной на основе одного из старых проектов" W93, предназначенной для БРПЛ D5 и ее будущей замены. Производить все это предполагалось темпом не более 80 единиц в год с начала, а потом уже середины 30-х годов. И похоже, что не только сроки поставленные не выполнят, но и объемы: уже открыто говорят о том. что хорошо бы выйти на половину от этой цифры. В общем, пока все эти разговоры о новых зарядах имеют сугубо теоретический характер, что не мешает кипеть вокруг этой темы битвам в военно-политическом закулисье Америки. И вот, получается, и Англии тоже.В письме, опубликованном газетой "Гардиан", министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Конгресс поддержать выделение средств на первоначальные расходы на разработку концепции W93 (то есть пока речь даже о стадии НИР, переводя на наш язык, не идет). Письмо отправлено еще весной, но информация просочилась только сейчас. "Гардиан" считает, что оно втягивает Великобританию в политические дебаты в США, натравливая администрацию Трампа на многих демократов и группы контроля над вооружениями по поводу того, необходима ли вообще эта программа W93.Программа будет стоить 14 миллиардов долларов, а в реальности наверняка намного больше, тут уж, как водится, "собачка во время пути" не просто могла, а обязана подрасти… в цене. ВМС США уже имеют два типа ББ на выбор для своих БРПЛ "Трайдент-2": W88 и W76-1. И еще есть подвергнутая вивисекции W76-2, где от термоядерной части оставили весогабаритные макеты, и заряд выдает только 6,5 кт от своего плутониевого запала, но этих зарядов всего ничего — не больше нескольких десятков.Тесное сотрудничество по W93 ставит под сомнение подлинную независимость британского ядерного сдерживающего фактора — британский парламент впервые услышал об этом, когда американские официальные лица случайно раскрыли участие Британии в этой теме в феврале этого года.Хотя не очень понятно, о какой вообще независимости ядерного оружия Соединенного Королевства может идти речь, учитывая то, что БРПЛ D5 арендуются у США, причем не конкретные ракеты, а любые в оговоренном количестве. Причем обслуживаются они в США. Но раньше заряды у британцев были все же своей разработки, хотя и сделаны они были зачастую на основе информации, полученной из Штатов.Договор о взаимной обороне между США и Британией (1958 г.) позволяет им обмениваться технической информацией; передавать друг другу необходимые для производства боеголовок ядерные материалы; Великобритания имеет доступ к проектам американских ядерных боезарядов, хотя ответственность за создание и поддержание их боеспособности лежит на британском Управлении по ядерному оружию. В 2004 г. срок действия соглашения был продлен на 10 лет, а в 2014 г. соглашение вновь было продлено на 10 лет. Передавая Конгрессу текст поправки к нему, президент США Обама в обращении к конгрессу указал, что "поправка продлевает на 10 лет (до 31 декабря 2024 г.) положения Соглашения 1958 г., которые позволяют осуществлять передачу секретной информации, касающейся ядерного оружия; ядерной технологии и ядерной информации, подпадающей под режим действия контроля; материалов и оборудования, необходимых для разработки планов обороны; подготовку кадров; оценку боеспособности потенциального противника; разработку систем доставки; проведение НИОКР работ в области ядерных реакторов военного назначения". Но сами поправки не разглашались, хотя обе страны и уверяют, что текст не противоречит их обязательствам по ДНЯО.Великобритания устами своего министра также поддерживает усилия администрации США по началу работы над W93 и ее запрос в размере 53 млн. долл. в бюджете на 2021 год. Причем раньше планировалось сделать запрос по этому вопросу позже. Кое-кто пытается продавить достаточно спорную по своей нужности (как считают в США) программу до выборов, потому что новая администрация, если она будет, наверняка прикроет эту лавочку. Или пересмотрит сроки и объемы в "худшую" сторону. "Это трудные времена, но крайне важно, чтобы мы продемонстрировали трансатлантическое единство и солидарность в этот трудный период", — написал Уоллес членам Комитетов по делам ВС Конгресса и Сената.Британское вмешательство происходит, когда первоначальное финансирование этой работы висит на волоске. Он был одобрен Комитетами по делам ВС обеих палат, но подкомитет по энергетике и водоснабжению (а его мнение в ядерных вопросах в Конгрессе одно из решающих) в прошлом месяце заветировал эту тему.Великобритания настаивает на том, что ее ядерное сдерживание является автономным, но обе страны используют одни и те же ракеты и координируют работу над зарядами и ББ. Нынешняя британская боеголовка для D5, она же и единственная, оставшаяся у бывшей "владычицы морей", Trident, Holbrook, очень похожа на боеголовку W76, и размерами, и мощностью — там порядка 80-100 кт, у W76-1 тоже 100 кт. И "обрезок" от Holbrook тоже похож по мощности на W76-2 — 5 кт. Да и почерпнули эту неумную и опасную идею американцы у британцев: создать ББ особо малой мощности для БРПЛ для компенсации своей немощи в тактическом/нестратегическом ядерном оружии и средствах доставки. Ожидается, что американская и британская версии W93 также будут очень похожи друг на друга и сам блок будет почти идентичен. Сами британцы, похоже, не в состоянии разработать новый заряд, как неспособны разработать свой истребитель или танк, вот и надеются за заокеанские "бывшие колонии". А когда те вдруг не хотят делать за бриттов их работу, пытаются их простимулировать.При этом сотрудники на Капитолийском холме пребывают в некотором шоке: они заявили "Гардиан", что не могут припомнить такого прямого вмешательства Великобритании в американские дебаты по ядерному оружию. Ну да, это же не виртуальное вмешательство "хакеров Путина" в выборы, в результате чего Америке выбрали Трампа. Это совсем другое, понимать надо! Ну, представьте себе, скажем, Минск, который бы какое-то там свое мнение по вопросам финансирования какой-то ракетно-ядерной программы ВС РФ высказывал, или даже Пекин? Не можете себе такое представить?В своем письме комитетам Конгресса Уоллес писал, что «ваша поддержка программы W93 в этом бюджетном цикле имеет решающее значение для успеха нашей программы замены боеголовок и для долгосрочной жизнеспособности ядерного сдерживания Великобритании и, следовательно, будущего НАТО как ядерного альянса». При чем тут НАТО, решительно непонятно. США, при всех своих огромных проблемах, не останутся без ядерного оружия в среднесрочной перспективе, да и производство они, пусть и поздно ("рано" тут ожидать не стоит), но восстановят в какой-то мере. Не похоже, что и Франция утратит возможности разрабатывать и производить заряды. Так что альянс НАТО останется ядерным. Вот останется ли таковой Британия — это вопрос. И министр обороны страны-приживалки (или прилипалы около американской акулы) беззастенчиво пытается въехать на чужом горбу в ядерный рай.Сам запрос на финансирование W93 в США вызывает массу сомнений в нужности. Потому что оба типа боезарядов для D5 уже или прошли модернизацию (W76) или пройдут (W88) в ближайшее время, и замена им, в общем, пока не актуальна."Это избыток сверх избытка, — сказал Кингстон Рейф, директор по политике разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями. — У нас уже есть две боеголовки для БРПЛ. W76 только что прошла через серьезную программу модернизации и продления сроков эксплуатации (у нас это называется ПСЭ, у американцев — LEP. — Авт.) и способна служить и в начале 2040-х годов, а W88 это ожидает».«США могут продолжать оказывать помощь британцам, не торопясь с разработкой ненужной новой конструкции, да еще и за по меньшей мере 14 млрд. долл., которая дублирует одну из имеющихся боеголовок», — добавил Рейф.Схожие точки зрения высказываются и другими экспертами в данной области в США, многие из которых также указывают на опасность подобного поведения для Договора о нераспространении ядерного оружия, то есть ДНЯО. А то ведь, опасаются эти люди, и русские могут начать делиться информацией чувствительного характера со своими друзьями и союзниками.Александра Белл, бывший сотрудник Госдепартамента, а ныне старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, заявила, что особые отношения США и Великобритании продемонстрировали большую солидарность в продвижении новых вооружений, чем в контроле над вооружениями. «Великобритания заметно отстает, когда речь заходит о решительной поддержке продления СНВ-3, но в то же время она чувствует себя комфортно, прямо говоря членам Конгресса, что они должны делать с нашими собственными планами модернизации, — сказала Белл. — По-моему, это, по меньшей мере, странно». В общем, в США от британской наглости повыпадали в осадок даже записные сторонники "особых отношений в ядерной сфере" между этими странами.По данным МО США, W76-1 останется (если не врут) жизнеспособна до 2045 года, а британская боеголовка, как ожидается, продержится до конца 2030-х годов, поэтому нет никакой срочной технической необходимости в замене. Не говоря уж о том, будет ли сама разработка успешной. Но вот освоение средств на этой программе точно будет успешным, вот кто-то и торопится очень. А то вдруг придут новые метлы к власти и денежки-то переметут кучками от чужих друзей в корпорациях к своим! Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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