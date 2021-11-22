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Британия включилась в "большую игру" против России - польский эксперт

22 ноября 2021, 12:00  •  175 • Политика
Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лондон поддержал Варшаву во время миграционного кризиса
Конфликтная ситуация на границе Белоруссии и Польши не утихает уже вторую неделю. На этом фоне со стороны Великобритании затевается "большая игра" против нашей страны. По мнению политолога Матеуша Пискорского, англичане уже послали России сигнал.
Речь идет о вводе ограниченного контингента британских войск на территорию Польши во время миграционного кризиса. Солдаты, как отметил эксперт, намерены оказать поддержку польской пограничной службе. Однако это можно расценивать как попытку Лондона возобновить против Москвы "большую игру", характерную для позапрошлого столетия. 
Политолог подчеркнул, что Великобритания решила воспользоваться уникальным шансом. Сегодня США заняты решением проблем с Китаем, поэтому ослабили контроль над Евросоюзом. В то же время, по словам эксперта, выход Объединенного Королевства из ЕС и охлаждение международных отношений между поляками и американцами позволили Лондону и Варшаве сблизиться.
Кроме того, Пикорский обратил внимание, что польское правительство пытается выдать Великобританию чуть ли не за единственного союзника в условиях эскалации миграционного кризиса. Меж тем, эксперт не исключил, что англичане находятся в Польше на временной основе и вскоре покинут республику.
К слову, ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что при дальнейшей эскалации миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши может повториться донбасский сценарий. 

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