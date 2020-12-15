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Британия в панике: В Лондоне объявлен максимальный уровень ограничений
15 декабря 2020, 02:55 • 71 • Политика
В Лондоне введут максимальный уровень ограничений из-за COVID-19. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом по экспоненте.
Власти Великобритании объявили о вводе максимально жёстких ограничений в Лондоне из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. С заявлением выступил глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок.
Он сообщил, что последние недели в столице Британии число заразившихся растёт по экспоненте. В связи с этим необходимы срочные и решительные меры для борьбы с распространением заболевания, подчеркнул министр.
Третий уровень ограничений является самым жёстким из всех возможных. Он предполагает запрет на работу ресторанов, кафе и баров, за исключением выдачи блюд навынос и с доставкой. Также вводится запрет на все публичные и массовые мероприятия. А в парке можно будет собираться не более чем по 6 человек. При этом непродовольственные магазины, салоны красоты и спортзалы продолжат свою работу.
Напомним, что ранее в Британии заявили о появлении в стране новой разновидности коронавируса, которая распространяется быстрее обычного. В Минздраве страны предполагают, что резкий рост заболеваемости связан именно с этим.
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