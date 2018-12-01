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Британия устремляется под воду

01 декабря 2018, 13:24  •  260 • В мире
Больше всего средств в программе закупки вооружений министерства обороны Великобритании должно быть брошено на постройку новых подлодок типа «Дредноут»
Автор:
Покровский Александр
Некогда Британия была законодательницей военно-морских мод и норм. Последним актом в этом ряду была устроенная ею в начале ХХ века революция в вооружении надводных флотов мира – постройка усиленного артиллерийского корабля с большим числом орудий только крупного калибра.
Тогда это вызвало настоящую военно-морскую лихорадку, когда морские державы вбухивали неимоверное количество денег уже в свои дредноуты, превратившиеся затем в целый класс линейных кораблей и линейные крейсеры.
Сегодня Британия опять выделяет почти шестую часть средств из своей программы вооружений на создание новых дредноутов – 31 млрд фунтов из 186,3 на ближайшие 10 лет.
Подводные дредноуты
Это следует из распространённого министерством обороны Великобритании релиза о доработанном варианте плана закупок вооружения и военной техники на десятилетие («The Defence Equipment Plan 2018»). Это английский аналог нашей государственной программы вооружений, рассчитанной на несколько лет. Разве что её горизонт планирования – 10 лет, до 2028 года.
Вот как раз в этот период и должны быть потрачены 44,6 млрд фунтов стерлингов на постройку и вооружение подводного флота Британии. Но основная часть этих денег – больше 31 млрд фунтов - должна уйти на создание четырёх атомных ракетных субмарин типа «Дредноут» (Dreadnought). Так называется первая лодка из серии атомных подводных крейсеров нового класса. Они должны заменить в перспективе нынешний класс «Вангард» (Vanguard), который сегодня стоит на дежурстве в интересах стратегической обороны, вооружённый ракетами «Трайдент» (Trident).

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