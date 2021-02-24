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Британия тратила миллионы на смену режима в России. Слив документов разоблачил планы Лондона

24 февраля 2021, 23:25  •  17 • Политика
Власти Великобритании тратили миллионы фунтов стерлингов на смену режима в России, однако так и не достигли поставленной цели. Слив документов британского правительства разоблачил планы Лондона.
В документах говорится, что Великобритания пыталась выполнить две задачи - подорвать российское влияние в Восточной Европе и Средней Азии, а также осуществить смену политического режима в РФ. На это Лондон выделял крупнейшим западным СМИ миллионы фунтов стерлингов. В частности, получателями этих "революционных грантов" стали агентство Reuters, телерадиокомпания "Би-Би-Си", расположенное в Латвии русскоязычное издание "Медуза" и российское интернет-СМИ "Медиазона". Также деньги получали некоторые живущие в России и Средней Азии блогеры, которые имеют раскрученные каналы с большой аудиторией, пишет "Катехон".
Отметим, что жертвой подрыва государственности со стороны Великобритании должна была стать не только Россия, но и Белоруссия. В слитых документах утверждается, что британцы финансировали уличные протесты в Минске.
Примечательно, что сервис микроблогов Twitter блокирует слитые в Сеть документы, маркируя их как "материалы, полученные через взлом". Точно так же Twitter ранее блокировал сообщения экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации выборов. Сервис скрывал содержимое твитов политика под плашкой "Данная информация может вводить в заблуждение".

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