Британия стала отщепенцем

Автор:

Сергей Латышев

Этой бывшей великой морской империи, над которой по историческим меркам ещё совсем недавно не заходило солнце, было непросто ощущать себя в общем-то заштатной европейской страной и заседать в Брюсселе наряду с десятками других стран, в том числе экс-колониями вроде Мальты. Однако чувству психологического удовлетворения, которое, возможно, ещё испытывают многие сторонники Brexit, предстоит пройти в ближайшие месяцы проверку новой реальностью. Её выдержат далеко не все, даже если подданные Её Величества, разыскав в своей родословной ирландских дедушек и бабушек, обзавелись паспортами оставшейся в ЕС соседней Ирландии.

Увы, вместе со страной измельчали и её люди, а выход Британии из Евросоюза реально выгоден только наиболее циничной части британского бизнеса, стремящейся вести дела без оглядки на евробюрократов с их экологическими и социальными мотивами. Цель - превратить Британию в Швейцарию с ядерным оружием, иметь возможность заключать выгодные сделки хоть с чёртом.

В то время как для большинства сторонников Brexit ностальгия по «доброй старой Англии» обернётся повышением цен на многие товары, скудостью снабжения и снижением его качества, возможно, даже голодом на первом этапе. Для некоторых – потерей работы в подпадающих под удар европейской конкуренции (ЕС был и остаётся главным торговым партнёром королевства) отраслях экономики.

В королевстве усилятся также сепаратистские тенденции, поскольку Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия не хотели выходить из ЕС. В последнем случае, если бы Ольстер «временно» не остался частью экономического и, так сказать, жизненного пространства ЕС, там снова вспыхнул бы острый межконфессиональный и межобщинный конфликт, который удалось загасить более 20 лет назад упразднением границы между обеими частями Ирландии. Между тем, власти Шотландии обещают, что разорвут в ближайшие годы со второй попытки унию с Англией, поскольку не хотят уходить из единой Европы. Туманное будущее ожидает также Гибралтар с Фолклендскими (Мальвинскими) островами, чья экономика завязана на ЕС, но на которые зарятся соседние континентальные державы, считающие их захваченными у них в прошлом территориями. Когда Британия была частью ЕС, Испания и Аргентина (за одним исключением, в 1982 году) не лезли на рожон. Теперь защищать эти анклавы британцам будет куда сложнее. Британия, уже давно не «владычица морей», утратившая основную часть своей некогда огромной судостроительной промышленности, вроде бы построила недавно каким-то чудом два авианосца. Но они постоянно ломаются, как и другие немногочисленные новые корабли…

Короче, независимое плавание в мире, где считаются только с силой, а верховодят страны и объединения, экономики которых намного превосходят по совокупности показателей британскую (ЕС, США, Китай), что не сулит Лондону выгодных торговых соглашений, обязывает очень ко многому. Посмотрим, справятся ли британцы со всеми этими вызовами или через некоторое время, смирив амбиции и гордыню, вернутся в качестве «блудного сына» в ЕС, где, кстати, их готовы принять. Но на этот раз без всяких поблажек, на общих основаниях. Причём чем дольше британцы будут «гулять сами по себе», тем болезненнее для них будет такое возвращение.

Сделка в последнюю минуту

Британии ещё страшно повезло, что в последние дни 2020 года Лондону и Брюсселю удалось всё-таки договориться об «упорядоченном разводе», хотя многие связанные с ним проблемы на самом деле не решены, а лишь отложены. Это касается даже самого «святого» - «свободной торговли без квот и тарифов», которые не появятся только в том случае, если Британия не захочет ничего менять (зачем тогда затевался Brexit?), а ЕС не увидит «нечестной конкуренции» в действиях своего теперь уже конкурента, что было бы очень странно. Ведь в соглашении о свободной торговле чётко прописано: если Лондон попробует нарушить «общие правила игры», ЕС имеет право защитить свой рынок пошлинами и нетарифными барьерами.

Судя по тому, как жестко поступили европейцы с испугавшимся экономической катастрофы Лондоном перед заключением капитулянтской для него сделки, рассчитывать британцам на примирительное отношение к себе не стоит. Ведь речь идёт на самом деле не только о них, но и о пока остающихся в Евросоюзе некоторых странах, взявших в привычку перечить Брюсселю. Поэтому с Лондоном требуется быть крайне строгим, чтобы не создавать ложного впечатления у Варшавы и Будапешта, что можно избавиться от обязательств в рамках ЕС, сохранив важные преференции. За пощечину Брюсселю в виде Brexit англичане ещё совсем не расплатились.

В результате прочно договориться Лондону и Брюсселю удалось только о следующем. Во-первых, о гарантии прав граждан ЕС, живущих в Британии, и, наоборот, британцев - в ЕС, взаимный безвизовый режим также сохраняется. Во-вторых, о британских выплатах ЕС по прежним обязательствам (в 2021 году предстоит выплатить почти 8 миллиардов евро, а всего - около 28 миллиардов). В-третьих, об особом таможенном статусе Северной Ирландии на какое-то время. Чтобы соседний остров, повторим, вновь не погрузился в междоусобицу в связи с появлением границы между Ирландией и Северной Ирландией, Лондон временно «забыл» Ольстер в едином экономическом пространстве ЕС, в связи с чем Британии придётся отгородиться от части территории собственной страны… таможенным контролем. Причём эта не имеющая удовлетворительного решения проблема никуда не денется. В-четвёртых, появилась - выгодная, прежде всего, ЕС - определённость с рыболовством: в первые пять с половиной лет мало что изменится, «рыбные войны», к которым уже начали было готовиться британцы и европейцы, откладываются. В-пятых, за европейцами осталось право решать, какие финансовые услуги Британии им нужны, а для каких они в новых условиях поставят барьеры…

Что изменится с 1 января?

Тем не менее, с 1 января в отношениях Британии с ЕС многое изменится. Во-первых, прекратится обязательная координация действий в вопросах внешней политики, обороны и международной безопасности – по инициативе британской стороны эти области остались вне соглашения. Во-вторых, Британия перестаёт быть членом Единого рынка и Таможенного союза. То есть, как разъясняется на веб-сайте ЕС, появятся «два отдельных рынка; два различных нормативно-правовых пространства», что «создаст барьеры для торговли товарами и услугами, а также для трансграничной мобильности и обмена, которых сегодня не существует - в обоих направлениях».

Таким образом, хотя худшего – разорительных пошлин и тарифов, угрожающих гибелью целых отраслей британской экономики и серьёзных проблем с продовольствием, две трети которого ввозится в Британию с континента, - пока что удалось избежать, с 1 января на границе Англии с ЕС появится таможенный контроль. Экспортёрам-импортерам придётся доказывать происхождение товара и тратить на связанные с этим бюрократические процедуры многие миллиарды фунтов и евро ежегодно. Первые несколько месяцев ожидаются пробки и заторы на десятки, а то и сотни километров.

Кому это выгодно?

Всё это не вызывает большого энтузиазма у британских экспертов и СМИ. «Поскольку в торговле товарами с Британией у ЕС профицит, а в услугах - дефицит, новым соглашением Европейский союз фактически закрепил на бумаге все свои нынешние преимущества. А в тех сферах, где преимущество у британцев, оставил за собой право возводить барьеры и ограничения», - констатирует Русская служба Би-би-си. Под последним имеется в виду, что 80% британской экономики это финансовые, консалтинговые, транспортные, юридические и прочие услуги, а ЕС оставил за собой право решать – какие из них будут допускаться на единый европейский рынок, а какие нет.

Туристы, промышленность, фермеры столкнутся с утомительными формальностями на границе. Сектор услуг потеряет доступ на рынок ЕС. Пострадают компании, которые полагаются на европейских работников. И Великобритания потеряет привлекательность в глазах иностранных инвесторов,

- цитирует Би-би-си директора Centre for European Reform Чарльза Гранта.

За такого рода рассуждениями стоит… математика. Поскольку даже от реализации Brexit по самому щадящему варианту потери от ухода Британии с единого рынка ЕС будут составлять ежегодно в ближайшие годы свыше 100 миллиардов фунтов. От коронавируса страну ждут сопоставимые финансовые потери. Согласно прогнозам правительственных и независимых экспертов, в ближайшие 10-15 лет королевство потеряет благодаря Brexit примерно 4-6% экономического роста, производительности труда, роста зарплат и доходов населения. В общем, как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

Что изменится для России?

Трудно сказать, как отразится британская «самостийность» на России. Тут что-то ясно, а что-то неясно.

Конечно, Британия будет, безусловно, присоединяться к антироссийским акциям Брюсселя, базируясь на общей русофобской почве. Возможно, действительно станет «синхронизировать» с ЕС (и, разумеется, США) антироссийские санкции. Однако, если британские дела после выхода из ЕС пойдут совсем плохо, то Лондон к Москве может и «подобреть»: хочешь жить – умей вертеться. Больше цинизма, меньше идеологии. Это же так по-британски. И Москве, кстати, такое может даже понравиться.

С другой стороны, серьёзнейшие финансовые проблемы и желание британских властей отвлечь внимание озлобленного народа от провального Brexit может привести к массовой экспроприации обожающих британскую юрисдикцию криминальных российских капиталов, недвижимости российской воровской элиты. Необходимое законодательство на этот счёт уже принято и прошло успешную обкатку. В общем, может случиться всякое. Скоро мы это увидим.