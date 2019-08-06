Британия снова покусилась на полномочия России в ПАСЕ: Глава британской делегации обещает реванш в сентябре

Британская делегация в ПАСЕ вновь хочет лишить Россию права голоса в ПАСЕ. На этот раз под предлогом "нарушения" Конвенции о защите прав человека. Об этом написал в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

Сообщается, что глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призывает пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее. Он выступает против восстановления прав российской делегации и сохранение санкций, пока Москва "не сможет признать условия Конвенции".

"Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что впервые российская делегация в ПАСЕ была ограничена в правах именно с подачи Великобритании.

Напомним, что делегация России несколько лет отсутствовала в ПАСЕ из-за того, что была лишена всех прав, включая право голоса в организации. После заморозки членских выплат в бюджет Совета Европы, европейские политики пересмотрели своё решение и вернули России все полномочия.