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Британия снова покусилась на полномочия России в ПАСЕ: Глава британской делегации обещает реванш в сентябре

06 августа 2019, 01:09  •  64 • Политика
Великобритания хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ. Глава британской делегации надеется взять реванш уже в сентябре.
Британская делегация в ПАСЕ вновь хочет лишить Россию права голоса в ПАСЕ. На этот раз под предлогом "нарушения" Конвенции о защите прав человека. Об этом написал в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Сообщается, что глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призывает пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее. Он выступает против восстановления прав российской делегации и сохранение санкций, пока Москва "не сможет признать условия Конвенции".
"Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что впервые российская делегация в ПАСЕ была ограничена в правах именно с подачи Великобритании.
Напомним, что делегация России несколько лет отсутствовала в ПАСЕ из-за того, что была лишена всех прав, включая право голоса в организации. После заморозки членских выплат в бюджет Совета Европы, европейские политики пересмотрели своё решение и вернули России все полномочия.

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