Британия с США хотят поставить Россию на колени без войны

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Лондон не собирается вести против Москвы ту войну, которую пророчит, и не верит в российскую угрозу, надеясь - вместе с США - поставить Россию, несмотря на её прекрасную армию, на колени, не прибегая к военным действиям, вполне в духе древней китайской мудрости

Антироссийскую эстафету у премьер-министра Терезы Мэй, главы британского МИД Бориса Джонсона, советника по национальной безопасности Марка Седвилла и других перехватил редко выступающий перед широкой публикой начальник британского генштаба генерал Ник Картер.

Произнесенная им самая алармистская за последние годы, заранее распиаренная СМИ 40-минутная речь в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны была посвящена неизбежности скорой войны с Россией, бросающей якобы вызов всему Западу и НАТО.

Когда об этом говорит генерал, да еще начальник генштаба, являющегося по определению "мозгом армии", все должны понимать, что это уже очень серьезно. Так это поняла и британская газета "Гардиан", сделавшая следующий вывод:

Начальник генерального штаба предупреждает, что конфликт с Россией может быть на удивление близок, и что враждебные действия могут начаться самым непредсказуемым образом.

Огласите весь список, пожалуйста

Картер огласил весь список исходящих якобы от России для безопасности Британии и всего Запада "угроз", беспрецедентных со времен "холодной войны".

"Самым вероятным с её стороны шагом будет вероломно начать действия, не подпадающие под статью 5 Устава НАТО, которые подорвут доверие к альянсу и нанесут угрозу той самой структуре, которая обеспечивает нашу оборону и безопасность, - цитирует "Гардиан" Картера. - То есть, она будет действовать в соответствии с принципом "разделяй и властвуй", которому собственно и должен противостоять международный порядок. Начнется все не с "зеленых человечков". Начнется все с того, что мы меньше всего ожидаем".

Начальник британского генштаба Ник Картер/ Невольно приписав России собственные планы, британский генерал проболтался о будущей войне: "Начнется все с того, что мы меньше всего ожидаем". Фото: Steve Parsons/PA Images\TASS

По мнению генерала, оружием в новой войне могут стать энергетическая зависимость западных стран от России, коррупция, кибератаки, в том числе исключительной мощности, убийства, фейковые новости, пропаганда, растущий военный потенциал России. Картер сделал вывод: "Это не кризис, и не серия кризисов. Это стратегический вызов, и он требует стратегического ответа".

Что хотел сказать Картер?

Читайте также 09:40 - 20 Декабря Британия опять увидела в России угрозу Европе Антироссийскую эстафету у премьер-министра Терезы Мэй и главы британского МИД Бориса Джонсона перехватил советник по национальной безопасности Марк Седвилл, заявивший в парламенте, что Россия пытается "посеять раздоры" на Западе и "подорвать демократию" в Британии, намекая на то, что Москву надо за это наказать

Генерал хотел сказать, что гибридная война с Россией уже давно идет, и Британии необходимо резко укрепить свой сокращающийся военный потенциал до того, как она может перерасти в "горячую" стадию. Некоторые британские СМИ обвинили Картера в чрезмерной демонизации России и необоснованном нагнетании страхов, чтобы выбить у парламента и правительства увеличение военных расходов, поскольку армия и флот и сейчас продолжают деградировать. И были, конечно, правы. Вооруженные силы страны, в том числе некогда царившие на морях Королевские ВМС, которых превосходит по своей мощи Северный флот России, действительно находятся в жалком состоянии. На папуасов их, конечно, хватит, но и только.

Так ли все плохо?

Но ведь и сам Картер признает, что новая война будет непохожа на предыдущие, и оружием в ней будет не только то, "что бухает". Поэтому в целом – с учетом всей совокупности факторов - положение Британии и всего Запада, обладающих колоссальной финансовой и экономической мощью, вовсе не так трагично. В отличие от России, которая может полагаться в основном только на свою армию и флот вкупе с природным патриотизмом русского народа, но не на отечественную экономику, финансы и бездарно управляющих ими гражданских "генералов".

Начальник генштаба также, разумеется, не объяснил, зачем России уничтожать Британию, в столице которой обосновались многочисленные российские "бизнесмены" и чиновники, их жены и любовницы, скупившие многие объекты элитной недвижимости, отправившие в престижные университеты своих отпрысков, "припарковавшие" в британской юрисдикции свои нажитые непомерным трудом капиталы. Москва нанесет удар по обожающей Запад и ведущей там двойную жизнь собственной "элите"? Вряд ли.

Генералы тоже скрывают словами свои намерения

Ответьте честно на этот вопрос, и сразу станет ясно, что генерал Картер, говоря одно, в виду имел совершенно другое. Потому что это не Россия ведет гибридную войну с Западом и хочет его уничтожить, а Запад против России, которой приходится лишь огрызаться и отбиваться в надежде убедить "партнеров" оставить её в покое. Прекратить жесткий прессинг. Перестать игнорировать хотя бы самые очевидные национальные интересы. Отказаться от планов "смены режима" с последующим расчленением и уничтожением России. Ведь весь конфликт России с Западом и вызван, фактически, лишь тем, что отступать Москве в какой-то момент стало просто некуда, и единственной возможностью заставить с собой хоть как-то считаться было показать "партнерам" зубы. Что и было сделано - по крайней необходимости и по минимуму - на Украине и чтобы вернуть себе великодержавный престиж – в Сирии.

Британцы, до сих пор, видимо, имеющие лучшую разведку в мире, это прекрасно понимают, знает об этом прекрасно и Картер. Но он сказал то, что сказал, потому, что это Запад ведет войну против России, а война, как учил живший еще в VI веке до н. э. знаменитый китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы в своем трактате "Искусство войны", это путь обмана.

Древнекитайский мыслитель и стратег Сунь-цзы: "Война — это путь обмана". Фото: www.globallookpress.com

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Так предоставим слово этому мудрому китайскому мыслителю, чтобы понять, почему хитрит Картер:

Война — это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь. Если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься. Хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко. Хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко. Заманивай его выгодой. Приведи его в расстройство и бери его. Если у него все полно, будь наготове. Если он силен, уклоняйся от него. Вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства. Приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение. Если его силы свежи, утоми его. Если они у него дружны, разъедини. Нападай на него, когда он не готов. Выступай, когда он не ожидает.

И самое главное: "сто раз сразиться и сто раз победить — это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь".

Реальная цель

Эту цель и преследуют видные британские политики и военные. Они знают, что Россия не нападет, и сами не собираются нападать в прямом смысле на Россию, так как ее армия слишком сильна и можно очень сильно получить по зубам. Они ведут – и хотят расширить её рамки - против России необычную войну. Современными западными стратегами война представляется тотальной: фронт проходит везде, стрельба это лишь финальная и даже нежелательная стадия. Для Запада предпочтительней войны информационные, психологические, финансовые, экономические, террористические, в которых он так поднаторел, даже прокси-войны – т.е. войны с противником руками третьих сторон, других стран. Всё это то, что мы видим в действиях коллективного Запада в отношении возрождающейся России. Не хватает лишь окончательной, "горячей" стадии, так как даже попытки "прощупать" Москву через Грузию и Украину уже предпринимались, а в последнем случае, возможно, еще и будут предприняты.

Психологическая атака Картера и Ко

Поэтому главная цель раскручиваемого в Британии антироссийского военного психоза это даже не выбить деньги на собственную армию, а запугать российскую "элиту" перспективой очень серьезной конфронтации с Западом. Добиться путем нагнетания психологических эффектов того, чтобы она "наложила в штаны", испугавшись за 1-2 триллиона долларов, запрятанных ею, по оценкам, в Британии, США и других странах, а также виллы, замки, пентхаусы и всякое офшорное раздолье. Чтобы натравить эту "элиту" на Путина: это, дескать, не наша, а ваша проблема, пора бы её уже и решить, а иначе…

Эту же цель преследуют начавший действовать в Британии с 1 января 2018 года закон "О криминальных финансах". И, самое главное, ожидаемый в феврале - во исполнение подписанного президентом Дональдом Трампом закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" – подготавливаемый доклад американской администрации Конгрессу об имеющихся на Западе капиталах политически значимых российских богачей. С учетом размеров их доходов, сведений об активах родственников, информации о деловых контактах с иностранными компаниями.

Помните знаменитые, хотя и несколько устаревшие по цифрам слова "большого друга" России Збигнева Бжезинского:

Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом.

Всё приурочено к выборам

И абсолютно не случайно, что вся эта беспрецедентная кампания по запугиванию и шантажу со всей очевидностью приурочена к мартовским президентским выборам в России. Запад, в авангарде которого находятся по традиции США и Британия, хотят добиться капитуляции, подчинения своим требованиям России без "горячей" войны, ведь, как мы уже знаем, "лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь".

Если обратиться к очищенной от мифов истории, то именно Британия и США – а вовсе не кайзеровская Германия – подготовили и спровоцировали Первую мировую войну, в которую втянули с целью уничтожения и Россию. США создали под грядущую мировую войну Федеральную резервную систему (ФРС), позволяющую печать деньги из воздуха, что оказалось незаменимым в ходе мировой бойни. А Британия – единственная из всех стран-участников – вступила в неожиданный для всего мира глобальный конфликт с полностью мобилизованными армией, хоть и небольшой, предоставив пару лет проливать в основном кровь другим, и своим огромным Королевским флотом. Обе англоговорящие страны хорошо подготовились к той войне и в ней победили, избавившись – в том числе и с помощью проспонсированных революций в Европе и России - от своих конкурентов.

Делаем выводы

Теперь же те же самые акторы вступили в конечную стадию подготовки к новой большой войне, с Россией. Но это уже будет война совершенно нового типа, без ракет, пушек, танков, самолетов и кораблей. И они к ней почти готовы. Готова ли к такой войне Россия – вот в чем вопрос.

По сути, начальник британского генштаба и его коллеги в вооруженных силах и правительстве Соединенного Королевства пустились на военную хитрость – они сознательно отвлекают от того поля, на котором на самом деле состоится битва, чтобы у Запада было еще больше шансов на победу. В ней они, похоже, не сомневаются, так как "Цирконы", "Калибры", Т-90, Су-30 в войне этого типа применяться не будут, и русская военная доблесть в ней не потребуется. Ведь даже огромная Советская армия, разбившая Гитлера и взявшая Берлин, в конечном счете, ничем не смогла помочь СССР в войне нового типа.

Латышев Сергей