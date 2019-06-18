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Британия разрешит спецназу воевать с Россией: Посольство в Лондоне требует объяснений

18 июня 2019, 20:09  •  46 • Политика
Россия потребовала объяснить данные о "новых целях" британского спецназа. СМИ сообщили, что Минобороны собирается использовать спецподразделения для борьбы с "опасной деятельностью" РФ.
Британские СМИ сообщили, что Минобороны страны планирует "расширить" сферы применения спецназа и использовать его для борьбы с "опасной деятельностью" иностранных государств, включая Россию. В российском посольстве потребовали от Лондона официальных объяснений по этому поводу.
Речь идет о материале "Би-би-си" и британских газет, где говорится о планах переформатирования" трех ключевых спецподразделений Британии. По данным источника, власти хотят существенно расширить сферу применения спецназа, в том числе против иностранных государств, среди которых значится и Россия.
Дипломаты отмечают, что, учитывая опыт, трудно судить о достоверности опубликованной информации. Тем не менее подобные публикации всё равно настораживают. Если написанное действительно подтвердится, то речь идет о прямом нарушении международного права и Устава ООН.
"Речь идет о подготовке британскими силовиками почвы для того, чтобы снять с себя существующие международно-правовые ограничения и присвоить себе "право" осуществлять военные операции вне рамок самообороны", - прокомментировали в посольстве России.
Российское представительство добавило, что данная инициатива не только противоречит международному праву, но и создает риски возникновения новых военных конфликтов, вызванных разного рода случайностями и недопониманием.
"Как работает эта логика, мы уже наблюдали в Сирии: сначала "международная коалиция", включая Великобританию, незаконно ввела туда свои войска и спецподразделения, а затем стала настойчиво ставить вопрос о механизмах "деконфликтинга" с российскими вооруженными силами, которые находятся там", - подчеркнули в посольстве.

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