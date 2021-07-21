|
Британия раскрыла план учений из-за возможных ракет в Калининграде
21 июля 2021, 03:25 • 90 • Политика
Начальник штаба Военно-воздушных сил Великобритании Майкл Уигстон раскрыл план учений. Манёвры британские войска намерены проводить из-за якобы имеющегося у России намерения разместить крылатые ракеты в Калининградской области.
В интервью изданию The Daily Telegraph Уигстон объяснил, что манёвры будут касаться рассредоточения авиации.
"Мы будем учиться рассредоточению", - произнёс он.
Военачальник добавил, что Соединённое Королевство "окажется в радиусе" поражения, если Россия решит разместить свои крылатые ракеты в Калининградской области.
В рамках учений запланированы посадки военных самолётов на автомобильные шоссе и гражданские аэродромы.
Подпишитесь на нас
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июля 2021, 03:00
|
16 июля 2021, 08:45
|
17 июля 2021, 08:40
|
19 июля 2021, 03:45
|
18 июля 2021, 07:35
|
16 июля 2021, 03:15
|
20 июля 2021, 06:20