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Британия раскрыла план учений из-за возможных ракет в Калининграде

21 июля 2021, 03:25  •  90 • Политика
Начальник штаба Военно-воздушных сил Великобритании Майкл Уигстон раскрыл план учений. Манёвры британские войска намерены проводить из-за якобы имеющегося у России намерения разместить крылатые ракеты в Калининградской области.
В интервью изданию The Daily Telegraph Уигстон объяснил, что манёвры будут касаться рассредоточения авиации.
"Мы будем учиться рассредоточению", - произнёс он.
Военачальник добавил, что Соединённое Королевство "окажется в радиусе" поражения, если Россия решит разместить свои крылатые ракеты в Калининградской области.
В рамках учений запланированы посадки военных самолётов на автомобильные шоссе и гражданские аэродромы.

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