Британия раскрыла план учений из-за возможных ракет в Калининграде

Начальник штаба Военно-воздушных сил Великобритании Майкл Уигстон раскрыл план учений. Манёвры британские войска намерены проводить из-за якобы имеющегося у России намерения разместить крылатые ракеты в Калининградской области.

В интервью изданию The Daily Telegraph Уигстон объяснил, что манёвры будут касаться рассредоточения авиации.

"Мы будем учиться рассредоточению", - произнёс он.

Военачальник добавил, что Соединённое Королевство "окажется в радиусе" поражения, если Россия решит разместить свои крылатые ракеты в Калининградской области.

В рамках учений запланированы посадки военных самолётов на автомобильные шоссе и гражданские аэродромы.