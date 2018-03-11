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Британия "в ближайшие недели" введет новые санкции против России

11 марта 2018, 09:09  •  152 • Политика
Великобритания намерена ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека, сообщают английские журналисты.
Великобритания готовит свою версию так называемого акта Магнитского, где будут закреплены санкции в отношении российских чиновников, по мнению Лондона, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. По версии британских СМИ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел страны Эмбер Радд уже обсудили текст документа и готовы пустить его в дело.
По всей видимости, санкции могут коснуться невыдачи виз и заморозки активов попавших под ограничения лиц.
Журналисты настаивают, что британский акт Магнитского стали обсуждать до отравления бывшего сотрудника ГРУ, агента Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Напомним, ранее Борис Джонсон, закрыв глаза на результаты расследования, обвинил Москву в произошедшем, заявив, что случившееся, "вероятно, усилит напряжение".
Ожидается, что новые санкции будут введены в ближайшие недели. А если следователи заявят, что к отравлению Скрипаля причастна Россия, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй инициирует закон об ответных мерах Москве.
О новом пакете санкций пишет газета The Sunday Telegraph.
Досье
66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Они были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.
В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

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